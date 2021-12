Almanacco | Giovedì 2 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 2 Dicembre è il 336° giorno del calendario gregoriano, mancano 29 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Bibiana

Proverbio di Dicembre

Per Santa Bibiana, scarponi e calza di lana

Accadde oggi

1867 - In un teatro di New York, lo scrittore britannico Charles Dickens tiene la sua prima lettura pubblica negli Stati Uniti

1913 - La scrittrice Karen Blixen decide di partire per l'Africa insieme al cugino il barone Bror von Blixen-Finecke col quale nel frattempo si era fidanzata, con lo scopo di acquistare una fattoria, per vivere lontano dalla civiltà e provare nuove emozioni. È l'inizio dell'esperienza che porterà alla redazione del romanzo autobiografico La mia Africa

1915 - Vengono pubblicate le Equazioni di campo di Albert Einstein, che costituiscono la summa della teoria della relatività generale

1927 - Dopo 19 anni di produzione della Ford Modello T, la Ford Motor Company svela la sua nuova autovettura, la Ford Model A

1942 - Progetto Manhattan: sotto le lavanderie di Stagg Field, all'Università di Chicago, un gruppo guidato da Enrico Fermi dà il via alla prima reazione nucleare a catena auto-sostenuta. L'evento viene annunciato al presidente statunitense Franklin D. Roosevelt con il messaggio in codice: «il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo»

1959 - Alle 21:13 crolla la Diga di Malpasset. L'inondazione che ne risulta provoca 421 vittime. Si tratta del più grande disastro nella storia francese

1961 - Guerra fredda: in un discorso diffuso a livello nazionale, il leader cubano Fidel Castro si dichiara un marxista-leninista e che Cuba adotterà il comunismo

1968 - Eccidio di Avola. Nel corso di una manifestazione dei lavoratori agricoli di Avola, la polizia uccide 2 persone e ne ferisce 48.

1971 - Si costituiscono gli Emirati Arabi Uniti

1982 - All'Università dello Utah, il sessantunenne Barney Clark diventa la prima persona a ricevere l'impianto di un cuore artificiale permanente; vivrà per 112 giorni con questo apparato.

1984 - All'uscita da una chiesa, di fronte ai propri familiari, viene assassinato Leonardo Vitale, il primo pentito di mafia. Aveva denunciato Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e Vito Ciancimino ma non era stato creduto e trascorse 12 anni tra carcere e manicomio.

1988 - Benazir Bhutto giura come primo ministro del Pakistan, diventando la prima donna a capo di un governo in una nazione a maggioranza islamica

1993 - Il narcotrafficante colombiano Pablo Escobar viene ucciso a Medellín.

1995 - Il telescopio spaziale Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), progettato congiuntamente dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla NASA per lo studio e l'osservazione continua del Sole, viene lanciato da Cape Canaveral con un vettore Atlas II

2001 - La Enron richiede il Chapter 11 per bancarotta, cinque giorni dopo il ritiro dell'offerta di acquisto per 8,4 miliardi di dollari da parte di Dynegy. Al 2004, si tratta della più grande bancarotta nella storia degli Stati Uniti

2004 - La Corte d'Appello di Santiago del Cile revoca a Augusto Pinochet l'immunità parlamentare per il processo per l'assassinio del suo predecessore, generale Carlos Prats, ucciso nel 1974 da un'autobomba mentre era in esilio in Argentina

2005 - In Europa viene messa in commercio la console Xbox 360

2006 - Le Forze armate italiane concludono, dopo tre anni e mezzo di presenza, l'Operazione Antica Babilonia, presso la città di Nassiriya e la provincia di Dhi Qar (Iraq)

Nati

Britney Jean Spears - cantante, ballerina e attrice statunitense (2 Dicembre 1981)

Giuliano Palma - cantautore italiano (2 Dicembre 1965)

Isabella Orsini - attrice italiana (2 Dicembre 1974)

Luisa Corna - cantante, conduttrice televisiva, attrice e modella italiana (2 Dicembre 1965)

Natalino Balasso - attore, comico e scrittore italiano (2 Dicembre 1960)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele