Almanacco | Martedì 2 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 2 Novembre è il 306° giorno del calendario gregoriano, mancano 59 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Andrea

Proverbio di Novembre

Ognissanti prende e S.Andrea rende

Accadde Oggi

1783 – A Rocky Hill (New Jersey), il generale statunitense George Washington pronuncia il suo "Discorso di addio all'esercito"

1936 – La BBC comincia le regolari trasmissioni televisive con un segnale da almeno 200 linee (poi convertite a 475 alcuni anni dopo)

1947 – In California, il progettista Howard Hughes compie il volo inaugurale dello Spruce Goose; il più grande aeroplano ad ala fissa mai costruito (il volo durò solo otto minuti)

1960 – La Penguin Books viene trovata non colpevole di oscenità nel caso de L'amante di Lady Chatterley

1963 – Il presidente sudvietnamita Ngô ?ình Di?m viene assassinato a seguito di un colpo di Stato militare

1975 – Viene ucciso all'Idroscalo di Ostia Pier Paolo Pasolini

1976 – Jimmy Carter sconfigge il presidente uscente Gerald Ford e diventa il primo candidato proveniente dagli Stati secessionisti a vincere le elezioni dai tempi della Guerra di secessione americana

1983 – Martin Luther King Day: nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, il presidente Ronald Reagan firma una legge che istituisce una festività federale, da tenersi ogni terzo lunedì di gennaio per commemorare Martin Luther King Jr.

1984 – Velma Barfield diventa la prima donna giustiziata negli Stati Uniti dal 1962

2000 – Fa la sua prima apparizione John Titor

2001 – Monsters & Co. debutta nelle sale con la miglior vendita di biglietti di sempre per un film animato (sesto in classifica indipendentemente dal genere)

2004 – Viene ucciso il regista olandese Theo van Gogh, nipote del celebre pittore. L'uomo aveva girato un film sulla violenza sulle donne nel mondo islamico e subito dopo aveva ricevuto minacce, mentre contro il film si erano espressi molti esponenti musulmani dei Paesi Bassi.

2020 - Muore a Roma Gigi Proietti.

Nati

Lunetta Savino - attrice italiana (2 Novembre 1957)

Maria Antonietta - al secolo Letizia Cesarini, cantante italiana (2 Novembre 1987)

Stefanie Powers - all'anagrafe Stefania Zofia Federkiewicz, attrice statunitense (2 Novembre 1942)

Carter Beauford - batterista statunitense (2 Novembre 1957)

Luigi Proietti - detto Gigi, e' stato un attore, regista, cantante e doppiatore italiano (2 Novembre 1940)

