Almanacco | Sabato 2 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 2 Ottobre è il 275° giorno del calendario gregoriano, mancano 90 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santi Angeli Custodi

Proverbio di Ottobre

Ottobre piovoso, campo prosperoso

Accadde Oggi

1836 – Charles Darwin fa ritorno a Falmouth, Inghilterra, a bordo della HMS Beagle dopo un viaggio durato 5 anni in cui ha raccolto dati che userà in seguito per sviluppare la sua Teoria dell'evoluzione

1870 – Plebiscito per l'annessione di Roma al Regno d'Italia, dopo la Presa di Roma

1919 – Il presidente statunitense Woodrow Wilson viene colpito da un attacco cardiaco che lo lascia parzialmente paralizzato

1924 – Il Protocollo di Ginevra viene adottato come metodo per rafforzare la Società delle Nazioni

1950 – La striscia Peanuts di Charles M. Schulz viene pubblicata per la prima volta, su sette quotidiani statunitensi

1959 – Il primo episodio di Ai confini della realtà viene mandato in onda negli USA

1967 – Thurgood Marshall presta giuramento come primo giudice afroamericano della Corte suprema degli Stati Uniti

1968 – Una pacifica dimostrazione studentesca a Città del Messico finisce nel Massacro di Tlatelolco

1996 – Gli Emendamenti dell'Electronic Freedom of Information Act vengono firmati dal presidente statunitense Bill Clinton

2001 – Negli Stati Uniti d'America viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs

2009 – A Messina e nei dintorni, a causa di nubifragi, una grossa frana danneggia gravemente Giampilieri Superiore e Scaletta Zanclea provocando 35 morti

Nati

Adelmo Togliani - attore, regista e sceneggiatore italiano (2 Ottobre 1975)

Brianna Lynn Brown - attrice e produttrice cinematografica statunitense (2 Ottobre 1979)

Marta Gastini - attrice italiana (2 Ottobre 1989)

Romina Francesca Power - cantante, attrice, showgirl e pittrice statunitense (2 Ottobre 1951)

Sting - all'angrafe Gordon Matthew Thomas Sumner, cantautore britannico (2 Ottobre 1951)

