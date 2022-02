Almanacco | Lunedì 21 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

1885 - Inaugurazione dell'appena completato Monumento a Washington

1893 - Thomas Edison riceve due brevetti per un "Cut Out for Incandescent Electric Lamps" e per una "Stop Device"

1907 - 125 persone periscono nell'affondamento dell'S.S. Berlin vicino Hoek van Holland.

1916 - Prima guerra mondiale: comincia la battaglia di Verdun

1919 - Kurt Eisner, presidente della Repubblica Bavarese dei Consigli, viene assassinato da Anton Graf von Arco auf Valley

1925 - Il The New Yorker pubblica il suo primo numero

1935 - A Parigi nasce la Lancôme, una marca di cosmetici

1937 - La Società delle Nazioni mette al bando i volontari stranieri nazionalisti nella Guerra civile spagnola

1947 - A New York Edwin Land tiene una dimostrazione della prima "macchina fotografica istantanea", la Polaroid Land Camera 1000, ad un raduno della Optical Society of America

1953 - Francis Crick e James Watson scoprono la struttura della molecola del DNA

1960 - Il leader cubano Fidel Castro nazionalizza tutte le imprese della nazione

1965 - Malcolm X viene assassinato a New York da membri della Nazione dell'Islam

1970 - Swissair volo 330: l'esplosione di una bomba e il susseguente schianto uccidono 38 passeggeri e 9 membri dell'equipaggio vicino a Zurigo, Svizzera.

1975 - Scandalo Watergate: l'ex procuratore generale degli Stati Uniti John N. Mitchell e gli ex aiutanti della Casa Bianca H. R. Haldeman e John Ehrlichman, vengono condannati alla prigione

1992 - Accogliendo il piano messo a punto dall'americano Cyrus Vance, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituisce l'UNPROFOR, la forza di protezione per la ex Jugoslavia, dando inizio alla più imponente e costosa operazione di caschi blu della storia

1995 - Steve Fossett atterra a Leader (Saskatchewan), Canada, diventando la prima persona a compiere la traversata dell'Oceano Pacifico in solitaria con una mongolfiera

2001 - Jorge Mario Bergoglio, futuro Papa Francesco, viene elevato al rango di cardinale da Papa Giovanni Paolo II. Nello stesso concistoro riceve la porpora cardinalizia Crescenzio Sepe, dal 2006 Arcivescovo di Napoli

2007 - Il governo britannico annuncia un parziale ritiro di truppe dall'Iraq

2011 - Libia, secondo delle fonti civili dei caccia hanno sparato sulla folla dei manifestanti a Tripoli; inoltre sembrerebbe che due navi militari abbiano rifiutato l'ordine di bombardare Bengasi e si siano rifugiate a Malta. Il numero delle vittime è intorno alle migliaia secondo le organizzazioni non governative e sarebbe di soli 300 morti per il governo libico.

2012 - L'eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti, scongiurando in questo modo il default della stessa.

2020 - Primo contagiato di coronavirus in Italia a Codogno; è il secondo paese al di fuori della Cina, dopo l'Iran.