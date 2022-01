Almanacco | Venerdì 21 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 21 Gennaio è il 21° giorno del calendario gregoriano. Mancano 344 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Agnese

Sant'Agnese, il freddo è per le siepi

1899 – La Opel inizia la produzione automobilistica

1908 - New York approva una legge, l'ordinanza Sullivan, che rende illegale per le donne fumare in pubblico. La legge riceverà il veto del sindaco.

1911 – Prima edizione del Rally di Monte Carlo

1924 – Vladimir Lenin muore

1925 – L'Albania si proclama repubblica

1954 – Il primo sottomarino nucleare, il USS Nautilus (SSN-571), viene varato a Groton (Connecticut) da Mamie Eisenhower, all'epoca first lady degli Stati Uniti

1968 – Un B-52 precipita in Groenlandia: delle quattro bombe nucleari a bordo, una non venne mai ritrovata.

1969 – Un reattore nucleare sperimentale sotterraneo a Lucens Vaud (Svizzera), rilascia radiazioni in una caverna che venne sigillata

1977 – Il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della Guerra del Vietnam

1998 – Papa Giovanni Paolo II va in visita apostolica a Cuba, e qui incontra anche Fidel Castro.

1999 – Guerra alla droga: in una delle più grandi operazioni antidroga della storia statunitense, la Guardia costiera degli Stati Uniti intercetta una nave con oltre 4.300 kg di cocaina a bordo.

2001 – La tedesca Jutta Kleinschmidt è la prima donna a vincere il Rally Parigi-Dakar

2009 - Il presidente statunitense Barack Obama ordina la chiusura del carcere nella Baia di Guantánamo