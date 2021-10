Almanacco | Giovedì 21 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

In Francia le donne vanno a votare per la prima volta, in Somalia il generale Mohammed Siad Barre prende il potere a seguito di un colpo di Stato e proclama la Repubblica Democratica Somala: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno