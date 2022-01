Almanacco | Sabato 22 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 22 Gennaio è il 22° giorno del calendario gregoriano. Mancano 343 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Vincenzo

1901 - Edoardo VII diventa re dopo la morte della madre, Vittoria del Regno Unito.

1905 - La 'Domenica di sangue' di San Pietroburgo, dà il via alla rivoluzione del 9 gennaio 1905 (calendario ortodosso).

1917 - Prima guerra mondiale: Il presidente statunitense Woodrow Wilson chiede una "pace senza vittoria" in Europa.

1962 - L'Organizzazione degli Stati americani (OAS) sospende Cuba.

1963 - Trattato dell'Eliseo tra Francia e Germania.

1970 - Primo volo commerciale di un Boeing 747, da New York a Londra in 6 ore.

1973 - George Foreman interrompe l'imbattibilità di Joe Frazier nella sua carriera professionistica di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato.

1980 - Andrei Sakharov viene arrestato a Mosca.

1983 - Björn Borg lascia la sua carriera nel tennis dopo aver vinto consecutivamente cinque Tornei di Wimbledon.

1984 - Viene presentato il primo computer Apple Macintosh, con uno spot durante il XVIII° Superbowl.

1987 - Il politico della Pennsylvania Budd Dwyer si suicida in diretta televisiva.

1992 - Forze ribelli occupano la stazione radio nazionale dello Zaire, a Kinshasa, e trasmettono una richiesta per le dimissioni del governo.

2003 - I Paesi Bassi votano per un nuovo parlamento dopo che il precedente era rimasto in carica per soli 86 giorni.

2006 - Evo Morales, eletto con oltre il 53% dei voti, diventa il primo presidente indio della Bolivia.

2008 - il corpo dell'attore Australiano Heath Ledger viene trovato senza vita nel suo appartamento a New York.

2009 - Hillary Clinton viene confermata dal Senato degli Stati Uniti come Segretario di Stato.

2018 - Libia: a Bengasi un attentato terroristico di una cellula terroristica dello Shura Council of Benghazi Revolutionary, coalizione di milizie integraliste islamiche, compiuto con due autobomba, uccide 22 persone e ne ferisce 43.

2019 - L’aereo privato che trasportava l’attaccante argentino Emiliano Sala da Nantes a Cardiff scompare dai radar nei cieli dello Stretto della Manica senza lasciare tracce.