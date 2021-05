Almanacco | Sabato 22 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 22 Maggio è il 142° giorno del calendario gregoriano, mancano 223 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Rita

Proverbio di Maggio

Per Santa Rita ogni rosa è fiorita

Accadde Oggi

1807 – Prove sufficienti vengono presentate davanti ad un tribunale per incriminare di tradimento il vicepresidente degli Stati Uniti Aaron Burr

1819 – La SS Savannah salpa dal porto di Savannah (Georgia) per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l'oceano Atlantico. La nave arriverà a Liverpool il 20 giugno

1840 – Viene ufficialmente abolito il trasporto dei detenuti britannici nella colonia penale del Nuovo Galles del Sud

1848 – In Martinica viene abolita ufficialmente la schiavitù

1856 – Bastonatura di Charles Sumner. Il deputato Preston Smith Brooks della Carolina del Sud ferisce gravemente il senatore Charles Sumner nell'atrio del Senato statunitense, a causa di un discorso in cui Sumner aveva attaccato i sudisti che avevano simpatizzato con le violenze pro-schiavitù avvenute in Kansas (Bleeding Kansas). Sumner non fu in grado di riprendere il suo posto per tre anni, mentre si riprendeva dall'aggressione. Brooks divenne un eroe in tutto il sud, mentre Sumner venne additato a martire dal nord

1906 – I fratelli Wright brevettano il loro aeroplano

1915 - Disastro ferroviario di Quintinshill: cinque treni si scontrano in Scozia, provocando 227 morti e 246 feriti

1922 – Francis Scott Fitzgerald pubblica per la prima volta il racconto Il curioso caso di Benjamin Button sulla rivista Collier's

1960 – Un terremoto colpisce il Cile meridionale. Si tratta del più forte terremoto mai registrato, conosciuto anche come Grande terremoto cileno

1963 - Il Milan diventa campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 sul Benfica. È anche la prima squadra italiana a conquistare questo titolo

1978 – Italia: è approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194/78) sull'aborto

2014 - Colpo di Stato in Thailandia, il 19º tentato nel Paese dopo l'istituzione della monarchia costituzionale nel 1932

2017 - A Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi

Nati

Marracash - all'anagrafe Bartolo Fabio Rizzo, e' un rapper italiano (22 Maggio 1979)

Naomi Campbell - supermodella, attrice e cantante britannica. E’ stata inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo (22 Maggio 1970)

Vittorio Viviani - attore italiano (22 Maggio 1954)

Roberta Bonanno - cantante e musicista italiana (22 Maggio 1985)

Alison Eastwood - attrice e regista statunitense (22 Maggio 1972)

Margherita Antonelli - attrice e comica italiana (22 Maggio 1963)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele