Almanacco | Lunedì 22 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 22 Novembre è il 326° giorno del calendario gregoriano, mancano 39 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Cecilia

Proverbio di Novembre

Se di Novembre tuona l'annata sarà buona

Accadde oggi

1869 – Nei cantieri navali di Scott & Linton a Dumbarton, in Scozia viene varato il clipper britannico Cutty Sark, utilizzato per il commercio del tè sulla rotta delle Indie, famoso per le sue gare di velocità e la sua eleganza

1880 – L'attrice di Vaudeville Lillian Russell fa il suo debutto al Tony Pastor's Theatre di New York

1928 – Prima esecuzione del Bolero di Maurice Ravel, all'Opéra di Parigi

1936 – La BBC diventa la prima emittente televisiva al mondo a fornire un servizio regolare

1943 - Il Libano ottiene l'indipendenza dalla Francia

1963 - A Dallas, il presidente statunitense John F. Kennedy viene assassinato

1968 - The Beatles pubblicano l'album doppio The Beatles, più conosciuto come White Album

1975 - A Roma, durante gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante un corteo a favore dell'indipendenza dell'Angola, Piero Bruno, diciottenne militante di Lotta Continua, viene ferito da un alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi dalle forze dell'ordine; morirà il giorno successivo in ospedale

1977 – La British Airways inaugura il collegamento regolare da Londra a New York con il jet supersonico Concorde

1986 – Mike Tyson batte per K.O. al secondo round Trevor Berbick, divenendo il più giovane campione del mondo dei pesi massimi (20 anni e 4 mesi)

1989 – A Beirut Ovest, una bomba esplode vicino al convoglio del presidente libanese René Moawad, uccidendolo

1990 – Margaret Thatcher rassegna le dimissioni da primo ministro del Regno Unito

1995 − Esce nelle sale Toy Story - Il mondo dei giocattoli

2003 – A Tbilisi (Georgia), la folla invade il parlamento per destituire il presidente Eduard Shevardnadze

2004 – In Ucraina ha inizio la Rivoluzione arancione, a seguito delle elezioni presidenziali

2005 – Angela Merkel è la nuova Cancelliera della Repubblica Federale Tedesca, prima donna a ricoprire questa carica in Germania

Nati

Aurelio Grimaldi - scrittore, regista e sceneggiatore italiano (22 Novembre 1957)

Mark Alan Ruffalo - attore statunitense (22 Novembre 1967)

Scarlett Marie Johansson - attrice e cantante statunitense (22 Novembre 1984)

Piero Natoli - e' stato un attore e regista italiano (22 Novembre 1947)

Andrzej Zulawski - regista polacco (22 Novembre 1940)

