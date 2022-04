Almanacco | Sabato 23 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 23 Aprile è il 113° giorno del calendario gregoriano. Mancano 252 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Giorgio

Quando San Giorgio viene in Pasqua, per il mondo c'è gran burrasca

1868 – Parigi: su Le Moniteur universel si pubblica un articolo sulla mitragliatrice da poco inventata

1915 – Armenia: nella notte tra il 23 e il 24 aprile scrittori, intellettuali, uomini politici vengono prelevati nelle loro case e deportarti; ha inizio il Genocidio armeno

1925 – Viene varato il transatlantico italiano Conte Biancamano

1946 – La Piaggio deposita un brevetto per "motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica": nasce la Vespa Piaggio

1956 - USA: il cantante Elvis Presley tiene il suo primo spettacolo a Las Vegas, Nevada

1967 – Lancio in orbita della Sojuz 1: a bordo un solo cosmonauta, il colonnello Vladimir Komarov, che morirà durante le operazioni di rientro della navicella spaziale

1968 – USA: manifestazioni studentesche alla Columbia University contro la Guerra del Vietnam

1976 - USA: i Ramones danno alle stampe con la Sire Records l'omonimo album di debutto, Ramones.

1985 – Argentina, a Buenos Aires si apre il processo sulla fine dei Desaparecidos

1989 – Papa Giovanni Paolo II beatifica suor Maria Margherita del Sacro Cuore, fondatrice delle Minime suore del Sacro Cuore

2005 - Nasce YouTube: alle ore 20:27 viene registrato il primo account e viene caricato il primo video, intitolato Me at the zoo

2018 - Attentato a Toronto