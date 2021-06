Almanacco | Giovedì 24 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

I Beatles si esibiscono per la prima volta in Italia in due concerti al Velodromo Vigorelli di Milano, termina il match di tennis più lungo della storia, giocato tra John Isner e Nicolas Mahut, si festeggia San Giovanni: ricorrenze, accadimenti e proverbio del giorno