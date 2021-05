Almanacco | Lunedì 24 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 24 Maggio è il 144° giorno del calendario gregoriano, mancano 221 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Vincenzo

Proverbio di Maggio

Né di Maggio né di maggione, non ti levare il pelliccione

Accadde Oggi

1671 - Viene rappresentata per la prima volta al Palais-Royal di Parigi la commedia "Les furberies de Scapin" di Molière

1683 – Si inaugura l'Ashmolean Museum

1844 – Viene inviato il primo messaggio telegrafico in Codice Morse: 'What hath God wrought!'

1883 – Il Ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione

1910 – Buenos Aires, Argentina: Dorando Pietri corre la sua ultima maratona in 2.38'48"2, suo primato personale

1928 – Il Generale Umberto Nobile, conquista il Polo Nord per la seconda volta con il Dirigibile Italia

1929 – Debutta Le noci di cocco, il primo film dei Fratelli Marx

1956 – A Lugano, in Svizzera, si tiene il primo Eurovision Song Contest

1980 – La Corte internazionale di giustizia chiede il rilascio degli ostaggi dell'ambasciata statunitense di Teheran

2001 – Lo sherpa quindicenne Temba Tsheri diventa la persona più giovane ad aver scalato l'Everest

2008 – Dopo 240 anni di monarchia, in Nepal viene proclamata la repubblica federale

2019 - Milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per il Secondo Sciopero Globale per il Clima, promosso dai gruppi di Fridays for Future e dall'attivista svedese Greta Thunberg

Nati

Marcello Cirillo - cantante e conduttore televisivo italiano (24 Maggio 1958)

Alfredo Molina - conosciuto come Alfred Molina, e' un attore britannico (24 Maggio 1953)

Dana Ashbrook - attore statunitense (24 Maggio 1967)

Claudia Ruffo - attrice italiana (24 Maggio 1980)

Gabriella Ferrone - cantante e musicista italiana (24 Maggio 1989)

Eric Daniel Pierre Cantona - dirigente sportivo, ex calciatore e attore francese (24 Maggio 1966)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele