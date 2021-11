Almanacco | Mercoledì 24 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 24 Novembre è il 328° giorno del calendario gregoriano, mancano 37 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Flora di Cordova

Proverbio di Novembre

Novembre gelato addio seminato

Accadde oggi

1826 - Nasce a Firenze Carlo Lorenzini alias Carlo Collodi autore de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

1922 – Il popolare scrittore e membro dell'Irish Republican Army, Robert Erskine Childers, viene giustiziato da un gruppo di fuoco dell'Irish Free State per porto abusivo di un revolver

1951 – L'opera di Broadway, Gigi , debutta con protagonista la poco nota attrice Audrey Hepburn (la commedia andrà in scena per sei mesi e porterà al debutto cinematografico della Hepburn, nel film Vacanze romane)

1963 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Lyndon B. Johnson conferma che gli Stati Uniti intendono continuare ad appoggiare il Vietnam del Sud sia militarmente che economicamente

1974 - Viene scoperto l'australopithecus afarensis "Lucy" da parte del paleontologo americano Don Johanson

1991 - Muore Freddie Mercury

1993 – Nel Regno Unito, gli undicenni Robert Thompson e Jon Venables vengono condannati per l'omicidio di James Bulger

1997 – A seguito di una perdita di 554,26 punti dell'indice Dow Jones (DJIA), gli ufficiali della Borsa di New York invocano per la prima volta la regola del "circuit breaker" per fermare le contrattazioni (fu una mossa controversa che portò ad un rapido cambiamento della regola; il blocco delle contrattazioni può avvenire solo se l'indice perde almeno il 10 o 20 percento)

1998 – America Online annuncia che acquisirà Netscape Communications con una transazione con scambio di azioni del valore di 4,2 miliardi di dollari

2001 – Precipita un Avro RJ100 della Crossair su una collina vicino a Zurigo, uccidendo 24 persone, tra cui un gran numero di personaggi famosi.

2009 – Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia, viene rapita a Milano e viene data alle fiamme a Monza qualche giorno dopo

2014 – Lo zibibbo di Pantelleria è stato inserito nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell'umanità dell'Unesco

Nati

Francesca D’Auria - show girl italiana (24 Novembre 1978)

Nemanja Emir Kusturica - regista, musicista e sceneggiatore jugoslavo naturalizzato serbo, in precedenza bosniaco (24 novembre 1954)

Giuseppe Porelli - nato Porcelli, e' stato un attore italiano (24 Novembre 1897)

Paola Cortellesi - comica, attrice, imitatrice, cantante, doppiatrice e presentatrice televisiva italiana. Diversi i film di cui e' interprete in vari ruoli tra cui “C'e' Chi Dice No” con Luca Argentero e Myriam Catania e “Maschi Contro Femmine” con Nicolas Vaporidis e Fabio De Luigi (24 Novembre 1973)

Vanessa Incontrada - attrice, modella e conduttrice televisiva spagnola naturalizzata italiana (24 Novembre 1978)

