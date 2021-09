Almanacco | Sabato 25 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

A New York viene fondata la scuola di giornalismo della Columbia University, la mafia uccide il magistrato Antonino Saetta e suo figlio Stefano, un terremoto di magnitudo 8,0 della Scala Richter colpisce al largo della costa di Hokkaidō, in Giappone: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno

Sabato 25 Settembre è il 268° giorno del calendario gregoriano, mancano 97 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sante Aurelia e Neomisia

Proverbio di Settembre

Quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere

Accadde Oggi

1513 – L'esploratore spagnolo Vasco Núñez de Balboa raggiunge l'Oceano Pacifico

1690 - "Publick Occurrences Both Foreign and Domestick", il primo giornale pubblicato nelle Americhe, esce per la prima ed ultima volta. Venne considerato offensivo e al suo editore, Benjamin Harris, venne ordinato di non farlo più uscire

1789 – La Carta dei diritti degli Stati Uniti viene approvata dal Congresso degli Stati Uniti

1890 – In California viene istituito lo Yosemite National Park

1912 – A New York viene fondata la scuola di giornalismo della Columbia University

1979 – La mafia uccide il magistrato e politico italiano Cesare Terranova

1981 - Sandra Day O'Connor diventa la prima donna a essere nominata giudice della Corte suprema degli Stati Uniti.

1983 – 38 detenuti dell'IRA evadono dal carcere di Long Kesh, vicino a Belfast. È l'evasione più numerosa dalla fine della Seconda guerra mondiale e la più numerosa della storia carceraria britannica

1988 – La mafia uccide il magistrato Antonino Saetta e suo figlio Stefano

2003 – Terremoto di magnitudo 8,0 della Scala Richter al largo della costa di Hokkaid?, in Giappone

2005 – Ferrara: il diciottenne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell'ippodromo; sono indagati per la sua morte quattro poliziotti condannati in via definitiva il 21 giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi".

2008 – La Cina invia nello spazio Shenzhou 7. È la terza missione spaziale cinese, dopo quelle del 2003 e 2005, la prima a prevedere una passeggiata nello spazio. Il lancio è stato effettuato alle 20.50 ora locale dalla stazione spaziale di Jiuquan Satellite Launch Center, nella provincia di Gansu.

2017 – Al referendum sull'indipendenza del Kurdistan il sì ha vinto con il 92,7 per cento dei voti. L’affluenza fra i circa 5,3 milioni di elettori registrati è stata del 72,6 per cento. Il governo iracheno non ha riconosciuto l'esito del referendum.

Nati

Willard Christopher Smith Jr. - attore, rapper e produttore cinematografico statunitense (25 Settembre 1968)

Zucchero - nome d'arte di Adelmo Fornaciari, cantante, cantautore e musicista italiano (25 Settembre 1955)

Christopher Reeve - Interpreto' il ruolo del famoso eroe Superman nel corso degli anni Ottanta (25 Settembre 1952)

Elio Germano - attore italiano (25 Settembre 1980)

