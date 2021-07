Almanacco | Lunedì 26 Luglio: accadde oggi, compleanni. santo e proverbio del giorno

Hillary Clinton diventa la prima donna di uno dei due maggiori partiti politici statunitensi a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti, Al Bano e Romina Power si sposano: ricorrenze, accadimenti, santo e proverbio del giorno

Lunedì 26 Luglio è il 207° giorno del calendario gregoriano, mancano 158 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Anna

Proverbio di Luglio

La pioggia di Sant’ Anna è una manna

Accadde oggi

1803 – La Surrey Iron Railway, probabilmente la prima ferrovia pubblica del mondo, apre a sud di Londra

1878 – In California, il poeta e fuorilegge che si faceva chiamare Black Bart compie la sua ultima fuga riuscita, quando ruba una cassetta di sicurezza da una diligenza della Wells Fargo. La cassetta vuota viene trovata in seguito con all'interno un poema beffardo

1882 – Bayreuth, Germania: prima esecuzione di Parsifal di Richard Wagner

1887 – L. L. Zamenhof pubblica il "Linguaggio internazionale del Dott. Esperanto"

1953 – Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della Moncada, dando il via alla Rivoluzione cubana

1956 - Il leader egiziano Gamal Abd el-Nasser nazionalizza il Canale di Suez, attirandosi il biasimo internazionale

1968 – Guerra del Vietnam: Il leader dell'opposizione sudvietnamita, Truong Dinh Dzu, viene condannato a cinque anni di lavori forzati per aver proposto la formazione di un governo di coalizione come metodo per muoversi verso la fine della guerra

1970 – Matrimonio di Al Bano e Romina Power

1983 – L'intensa ondata di calore che interessa gran parte dell'Europa fa registrare in molte città italiane le temperature più elevate della storia; a Firenze la massima raggiunge +42,6 °C

2005 – A Mumbai cadono in 24 ore 99,5 centimetri di pioggia provocando allagamenti che uccideranno 1.094 persone

2016 – Hillary Clinton diventa la prima donna di uno dei due maggiori partiti politici statunitensi a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti

Nati

Sandra Annette Bullock - attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense (26 Luglio 1964)

Stanley Kubrick - e' stato un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, considerato tra i maggiori cineasti del XX secolo. Ha diretto nel 1999 Eyes Wide Shut con Tom Cruise e Nicole Kidman, nel 1987 Full Metal Jacket con Matthew Modine e Adam Baldwin, nel 1980 Shining con Jack Nicholson e Shelley Duvall e tanti altri (26 Luglio 1928)

Damiano Russo - attore italiano (26 Luglio 1983)

Michael Philip Jagger - cantautore, musicista e attore inglese, componente e storico frontman dei Rolling Stones (26 Luglio 1943)

