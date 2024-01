Almanacco | Sabato 27 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sabato 27 Gennaio è il 27° giorno del calendario gregoriano. Mancano 338 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Angela Merici

Proverbio di Gennaio

Polvere di gennaio, carica il granaio

Accadde oggi

1924 - Viene pubblicato uno dei più famosi episodi di Sherlock Holmes, ossia L'avventura del vampiro del Sussex

1932 - Il simbolo del "cavallino rampante", appartenente all'aviatore Francesco Baracca e ceduto, nel 1923, come portafortuna al pilota automobilistico Enzo Ferrari, viene utilizzato per la prima volta dal futuro fondatore della Ferrari SpA.

1939 - Enrico Fermi inizia la progettazione, con il supporto del fisico teorico Leo Szilard, della prima pila atomica

1948 - Il governo italiano ratifica l'Atto costitutivo dell'UNESCO, così che l'Italia ne entra a far parte

1951 - I test nucleari al Nevada Test Site iniziano con una bomba da un chilotone sganciata su Frenchman Flats

1956 - Iniziano le Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo

1957 - Viene realizzata la prima Harley Davidson Sportster.

1962 - Terminano le riprese di Licenza di uccidere, il primo film della saga di James Bond, interpretato da Sean Connery

1967 - Gli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee restano uccisi in un incendio durante un test della navetta spaziale Apollo 1 al John F. Kennedy Space Center

1973 - Gli Accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine per gli Stati Uniti alla Guerra del Vietnam

1991 - Muhammad Siyad Barre fugge dal suo complesso a Mogadiscio

1996 - La Germania osserva per la prima volta il Giorno della Memoria

2010 - Viene presentato l'iPad, tablet prodotto da Apple

2011 - La Rivolta yemenita inizia a Sana'a

2013 - Muoiono 242 persone in un incendio in un night club a Santa Maria in Brasile

2015 - Sono state uccise 10 persone dall'ISIS nell'attentato in un hotel a Tripoli in Libia

2019 - Giornata mondiale della gioventù

Compleanni

Heather Parisi - ballerina, cantante, attrice e showgirl statunitense (27 Gennaio 1960)

Michele D'Anca - attore e doppiatore italiano (27 Gennaio 1963)

Rosalia Porcaro - attrice, comica e cabarettista italiana (27 Gennaio 1966)

Benedetta Gargari - attrice italiana (27 Gennaio 1995)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox.