Almanacco | Mercoledì 27 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 27 Ottobre è il 300° giorno del calendario gregoriano, mancano 65 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Beato Salvatore Mollar Ventura

Proverbio di Ottobre

Ottobre è bello, ma tieni pronto l'ombrello

Accadde Oggi

1848 – Sortita italiana dal Forte di Marghera per liberare Mestre dalle truppe austriache, nella quale morì lo scrittore Alessandro Poerio.

1904 – Inaugurazione della prima linea di metropolitana della città di New York. Il sistema diventerà il più grande degli USA, e uno dei più grandi del mondo

1922 – in Italia avviene la Marcia su Roma, guidata da Benito Mussolini

1938 – Il tenore Ferruccio Tagliavini debutta al Comunale di Firenze nei panni di Rodolfo ne La bohème

1953 – La bomba atomica britannica Totem 2 è fatta esplodere a Emu Field nell'Australia Meridionale

1961 – La NASA lancia il primo razzo Saturn I del Programma Apollo

1962 - L'aereo su cui volava Enrico Mattei, presidente dell'ENI precipita nelle campagne intorno Bascapè (PV). 1971 – La Repubblica Democratica del Congo è rinominata Zaire

1986– I principali rappresentanti delle religioni del mondo si riuniscono ad Assisi, su invito di Papa Giovanni Paolo II per un incontro di preghiera in nome di San Francesco, profeta della pace.

1991 - A Bari nella notte tra il 26 e il 27 brucia il Teatro Petruzzelli

1999 – Il primo ministro Vazgen Sargsyan e altri 6 membri del parlamento vengono uccisi durante un attacco al Parlamento armeno

2002 – Il sindacalista Luiz Inácio Lula da Silva è eletto presidente del Brasile

2004 – La squadra di baseball dei Boston Red Sox torna a vincere le World Series dopo 86 anni (il periodo della cosiddetta Maledizione del Bambino).

2017 – Il Parlamento catalano, a seguito del referendum del 1º ottobre 2017, dichiara con 70 voti a favore e 10 contrari l'indipendenza dalla Spagna

2019 – Morto durante un raid Abu Bakr al-Baghdadi, uno dei 2 fondatori dell'ISIS.

Nati

Roberto Remigio Benigni - attore, sceneggiatore, comico e regista italiano.

Fra i numerosi riconoscimenti per il suo lavoro, vanta il ricevimento di due premi Oscar come miglior attore e per il miglior film La vita e' bella e la candidatura al Premio Nobel per la letteratura 2007 (27 Ottobre 1952)

Federica Panicucci - conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana (27 Ottobre 1967)

Giorgia Cardaci - attrice italiana (27 Ottobre 1977)

Loredana Errore - cantante italiana divenuta famosa nel 2010 grazie alla partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi in cui si e' classificata seconda (27 Ottobre 1984)

Patrizia Mirigliani - personaggio televisivo italiano, figlia dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani (27 Ottobre 1952)

