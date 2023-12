Almanacco | Giovedì 28 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 28 Dicembre è il 362° giorno del calendario gregoriano, mancano 3 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santi Innocenti Martiri

Proverbio di Dicembre

S.S. Innocenti: finite le feste e finiti anche i quattrini

Accadde oggi

1908 – Calabria e Sicilia: un terremoto del 10º grado ed un seguente maremoto radono al suolo le città di Reggio Calabria e Messina causando oltre 100.000 morti. Verrà definito come uno dei due eventi sismici più catastrofici che la storia italiana ricordi

1964 – Giuseppe Saragat diventa il quinto presidente della Repubblica Italiana con 646 voti su 963; presta giuramento il 29 dicembre

1973 – Aleksandr Sol?enicyn pubblica Arcipelago Gulag

1999 – Saparmyrat Nyýazow viene proclamato presidente a vita (Turkmenbashi, padre dei Turkmeni) del Turkmenistan

2000 - Il gigante statunitense della vendita al dettaglio Montgomery Ward annuncia la chiusura dopo 128 anni di attività

2005 – Viene messo in orbita il primo satellite del Sistema di posizionamento Galileo

2008 – Secondo giorno di bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza contro civili

2014 - Indonesia: il volo AirAsia 8501 da Surabaya a Singapore si schianta nello stretto di Karimata uccidendo tutte le 162 persone a bordo

Compleanni

Denzel Washington - Nato a Mount Vernon, nella contea di New York, sogna gia' da piccolo di fare l'attore. Figlio di un predicatore pentecostale e di una estetista, studia giornalismo e tecnica narrativa alla New York's Fordham University dove ha l'occasione di partecipare ad alcune recite studentesche. Nel 1977 si iscrive all'American Conservatory Theater di San Francisco e dopo aver debuttato come attore di teatro nel Coriolano, esordisce sul grande schermo ne "Il pollo si mangia con le mani" (28 Dicembre 1954)

John Legend - all'anagrafe John Stephens, cantante, pianista e compositore statunitense (28 Dicembre 1978)

Pietro De Silva - attore e regista italiano (28 Dicembre 1954)

Martina Melani - attrice italiana (28 Dicembre 1977)

