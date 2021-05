Almanacco | Venerdì 28 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 28 Maggio è il 148° giorno del calendario gregoriano, mancano 217 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Germano

Proverbio di Maggio

Maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda

Accadde Oggi

1606 – Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tomassoni

1754 – Guerra franco-indiana: nel primo scontro della guerra, la milizia della Virginia, guidata dal tenente colonnello ventiduenne George Washington, sconfigge una squadra di ricognizione francese nella Pennsylvania sud-occidentale

1774 – Rivoluzione americana: si raduna il primo Congresso continentale

1892 – A San Francisco, in California, John Muir organizza il Sierra Club, la più antica e grande organizzazione ambientalista degli Stati Uniti

1918 – Nasce la Prima Repubblica di Armenia

1947 – Il criminale nazista Eduard Krebsbach, dottore appartenente alle SS, viene giustiziato nella prigione di Landsberg

1955 – Maria Callas canta "La traviata" al Teatro alla Scala di Milano

1961 – L'articolo "The Forgotten Prisoners" di Peter Benenson, viene pubblicato su diversi quotidiani a diffusione internazionale. In seguito questo articolo verrà visto come il fondamento dell'organizzazione per i diritti umani Amnesty International

1974 – A Brescia, alle ore 10.12, in Piazza della Loggia durante un comizio antifascista esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103

1999 – A Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, "L'ultima cena" di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico

2008 – Il Nepal diventa la più giovane repubblica del mondo, mettendo così fine a 240 anni di monarchia

2011 – Malta: a seguito di un referendum viene introdotto il divorzio. Nel momento in cui si svolse la consultazione, Malta era l'unico paese al mondo - insieme alle Filippine e alla Città del Vaticano - in cui il divorzio non era permesso

2013 – L'astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale

2017 – Tom Dumoulin vince il 100º Giro d'Italia

Nati

Chiara-Charlotte Mastroianni - attrice francese (28 Maggio 1972)

Matteo Maffucci - cantante italiano (28 Maggio 1978)

Luigi Capuana - fu uno scrittore, critico letterario e giornalista italiano. Uno dei maggiori esponenti del Verismo (28 Maggio 1839)

Riccardo Pizzuti - attore e stuntman italiano (28 Maggio 1934)

Toby Hemingway - attore inglese (28 Maggio 1983)

Gladys Maria Knight - cantante statunitense (28 Maggio 1944)

Cameron Boyce - attore statunitense (28 Maggio 1999)

