Almanacco | Venerdì 29 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 29 Aprile è il 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 246 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Caterina da Siena

1917 – Giuseppe Benedetto Cottolengo viene dichiarato beato da Papa Benedetto XV

1946 – Il primo ministro del Giappone Hideki T?j? e ventotto uomini politici giapponesi vengono accusati di crimini di guerra

1955 – Italia: Giovanni Gronchi viene eletto presidente della Repubblica Italiana con 658 voti su 833; presterà giuramento l'11 maggio

1961 – Luciano Pavarotti debutta nel mondo dell'opera nel ruolo di Rodolfo ne La bohème, al Teatro municipale Romolo Valli di Reggio Emilia

1969 - USA: il musicista jazz Duke Ellington riceve la Medaglia presidenziale della libertà

1973 – La stazione spaziale sovietica Saljut 2 precipita distruggendosi

1974 – USA: il presidente Richard Nixon annuncia la diffusione della trascrizione di nastri registrati in ordine allo Scandalo Watergate

1981 – Paesi Bassi: un solo voto di scarto fa approvare la legge che legalizza l'aborto

1985 – Florida: lo Space Shuttle Challenger parte dal John F. Kennedy Space Center per la sua settima missione

1990 - Svizzera: terza votazione in 20 anni per concedere il voto alle donne nel Canton Appenzello Interno, risultato: le donne continuano a non poter votare

2001 – Un gruppo di ricercatori internazionali, guidato da Paolo De Bernardis e Andrew Lange del California Institute of Technology, presenta la scoperta del "suono" del Big Bang.

2006 - Isole Fær Øer: viene inaugurato il Norðoyatunnilin, una galleria sottomarina lunga oltre 6 km che attraversa il Leirvíksfjørður e collega l'Isola di Eysturoy a quella di Borðoy. Si tratta del più lungo tra i trafori nelle Fær Øer.

2011 – William, duca di Cambridge sposa Kate Middleton

2017 – La Turchia blocca l'accesso a Wikipedia