Almanacco | Venerdì 29 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 29 Ottobre è il 302° giorno del calendario gregoriano, mancano 63 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Ermelinda

Proverbio di Ottobre

Se Ottobre è piovarolo, è pure fungarolo

Accadde Oggi

1901 – Pena capitale: Leon Czolgosz, l'assassino del presidente statunitense William McKinley, viene giustiziato sulla sedia elettrica

1923 – La Turchia diventa una repubblica, a seguito della dissoluzione dell'Impero ottomano

1929 – Inizia la Grande depressione con il 'Martedì nero': la Borsa di New York crolla, innescando quella che sarà una crisi economica a livello mondiale

1945 - In un grande magazzino di New York viene messa in vendita la prima penna a sfera (prezzo: 12,50$ l'una)

1956 - Firma del Protocollo di Tangeri: la città internazionale di Tangeri viene reintegrata nel Marocco

1958 − Esce il primo numero del periodico Pilote, con la prima storia a fumetti di Asterix.

1960 – A Louisville (Kentucky), Cassius Clay (che prenderà poi il nome di Muhammad Ali), vince il suo primo incontro da professionista

1964 – Una collezione di insostituibili gemme, tra cui la Stella dell'India (565 carati, 113 g), viene rubata dal Museo Americano di Storia Naturale di New York

1969 – Viene stabilito il primo collegamento da computer a computer, ARPANET

1991 – La sonda Galileo compie il suo passaggio più ravvicinato a 951 Gaspra, diventando la prima sonda a visitare un asteroide

1994 – Francisco Martin Duran spara oltre due dozzine di colpi sulla Casa Bianca (Duran verrà in seguito condannato per aver cercato di uccidere il presidente Bill Clinton)

1998 - Lo Space Shuttle Discovery decolla con a bordo il settantasettenne John Glenn, che diventa la persona più anziana ad essere andata nello spazio. Glenn fu il primo statunitense ad orbitare attorno alla Terra, il 20 febbraio 1962

2004 – A Roma i 25 paesi membri dell'Unione europea firmano la Costituzione europea

2007 – Nei comuni ladini di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (provincia di Belluno) si tiene il referendum per l'aggregazione del proprio territorio alla regione Trentino-Alto Adige

Nati

Luciana Littizzetto - attrice, cabarettista, doppiatrice, speaker radiofonica e scrittrice italiana (29 Ottobre 1964)

Alan De Luca - attore, comico, trasformista, presentatore televisivo e disc jockey italiano (29 Ottobre 1960)

Italia Ricci - attrice canadese di origini italiane (29 Ottobre 1986)

Pippo Crotti - attore e comico italiano (29 Ottobre 1978)

Paolo Sassanelli - attore italiano di cinema e televisione (29 Ottobre 1958)

