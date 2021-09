Almanacco | Mercoledì 29 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51, Mafalda, la famosa striscia a fumetti del cartoonist argentino Quino, appare per la prima volta sui giornali: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 29 Settembre è il 272° giorno del calendario gregoriano, mancano 93 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Michele

Proverbio di Settembre

Per San Michele l'uva è come il miele

Accadde Oggi

1902 – Apre il primo teatro di Broadway, dell'impresario David Belasco

1936 – Francisco Franco instaura un regime dittatoriale in Spagna

1961 – Il quotidiano The New York Times pubblica una recensione di un cantautore allora poco conosciuto di Robert Shelton. Sarà questa critica a far conoscere John Hammond e Bob Dylan, che poi stipulerà un contratto con la Columbia Records

1964 – Mafalda, la famosa striscia a fumetti del cartoonist argentino Quino, appare per la prima volta sui giornali

1967 – Cerimonia inaugurale nella Basilica Vaticana sotto Papa Paolo VI per il I Sinodo dei vescovi

1969 - Prima esecuzione di Sinfonia n. 14 di Dmitrij Šostakovi?.

1979 – Papa Giovanni Paolo II è il primo Papa a visitare l'Irlanda

1988 – La NASA riprende i voli dello Space Shuttle, bloccati dopo il Disastro del Challenger

1995 - Il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ammette pubblicamente per la prima volta l'esistenza della base segreta militare denominata Area 51

- Esce il film Apollo 13 del regista statunitense Ron Howard, con Tom Hanks e ispirato a una vicenda realmente accaduta alla NASA nel 1970

- Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi

1996 – La Nintendo of America lancia negli Stati Uniti il rivoluzionario videogioco di tipo platformer Super Mario 64 per il Nintendo 64

2001 - Viene pubblicato sul Corriere della Sera l'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci

2004 – L'asteroide 4179 Toutatis passa a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra: non si avvicinava così tanto dal 1353

2009 – Un terremoto di 8.3 della Scala Richter colpisce le isole Samoa, innescando uno tsunami che spazza via interi villaggi

2013 – Nigeria: durante l'insurrezione di Boko Haram viene compiuto il Massacro di Gujba che vede l'uccisione di 44 persone, 4 feriti e 18 dispersi, tutti civili.

Nati

Andrij Mykolajovyc Sevcenko - allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino (29 Settembre 1976)

Elisa Mainardi - attrice italiana (29 Settembre 1930)

Amos Poe - regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, esponente del No Wave Cinema, evoluzione punk del New American Cinema (29 Settembre 1950)

Loretta Goggi - cantante, attrice, conduttrice televisiva, showgirl, doppiatrice e imitatrice italiana. Ha due sorelle: la maggiore e' Liliana e la minore e' Daniela, anche lei donna di spettacolo (29 Settembre 1950)

Silvio Berlusconi - politico e imprenditore italiano, detto 'il Cavaliere' in ragione dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro conferitagli nel 1977 (29 Settembre 1936)

