Almanacco | Venerdì 3 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbi del giorno

Venerdì 3 Dicembre è il 337° giorno del calendario gregoriano, mancano 28 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Francesco Saverio

Proverbio di Dicembre

Dicembre piglia e non rende

Accadde oggi

1906 - Il Football Club Torinese (costituito nel 1894) si trasforma in Football Club Torino, noto informalmente come Toro. I colori sociali passano dal giallo e nero al granata e bianco.

1928 - A Rio de Janeiro un idrovolante affonda nei pressi di Capo Arcona durante i festeggiamenti per il ritorno in patria di Alberto Santos-Dumont, uno dei pionieri dell'aviazione moderna

1947 - Un tram che si chiama Desiderio, opera di Tennessee Williams, debutta a Broadway

1964 - Movimento per la libertà di opinione di Berkeley : la polizia arresta oltre 800 studenti all'Università di Berkeley, dopo l'occupazione e il sit-in di questi ultimi dell'edificio dell'amministrazione universitaria, eseguito per protestare contro la decisione dei reggenti di vietare manifestazioni contro la Guerra del Vietnam sulle proprietà dell'Università

1967 - Il treno di lusso 20th Century Limited completa la sua ultima corsa da New York a Chicago (il servizio venne inaugurato il 15 giugno 1902)

1970 - A Montréal (Québec) il commissario al commercio britannico James Cross viene rilasciato dai terroristi del Front de Libération du Québec, dopo essere stato tenuto in ostaggio per 60 giorni. La polizia negozia il suo rilascio e in cambio il governo canadese garantisce a cinque terroriste della Cellula Chenier dell'FLQ un salvacondotto per Cuba

1976 - Fidel Castro viene nominato presidente del Consiglio di Cuba

1979 - A Cincinnati (Ohio) la calca al Riverfront Coliseum, durante un concerto degli Who provoca undici morti (i membri del gruppo sapranno della disgrazia solo dopo la fine dello show)

1989 - Guerra fredda: in un incontro al largo della costa maltese, il presidente statunitense George H. W. Bush e il leader sovietico Michail Gorbačëv rilasciano dichiarazioni che indicano che la Guerra fredda tra le due nazioni potrebbe giungere alla fine

1992 - Il primo SMS della storia è viene inviato dall'ingegnere britannico Neil Papworth da un computer a un cellulare sulla rete GSM Vodafone: il testo del messaggio era "MERRY CHRISTMAS"

1994 - La Sony lancia sul mercato la prima PlayStation, segnando l'inizio di una nuova era per l'home gaming.

1997 - A Ottawa, in Canada, i rappresentanti di 121 nazioni firmano un trattato che vieta la produzione e l'impiego di mine anti-uomo. USA, Repubblica Popolare Cinese e Russia non firmano il trattato

1999 - Dopo aver remato per 81 giorni e circa 4.500 chilometri, Tori Murden raggiunge Guadalupa dopo essere partita dalle Isole Canarie, diventando la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico in solitaria su una barca a remi

2006 - L'ex dittatore cileno Augusto Pinochet è colpito da attacco cardiaco e ricoverato in un ospedale militare. Il suo sacerdote personale gli impartisce l'estrema unzione

2007 - Durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine, viene ucciso il boss della mafia siciliana Daniele Emanuello

2012 - Il Tifone Bopha si abbatte sulle Filippine, causando almeno 475 vittime

2014 - L'Agenzia spaziale giapponese JAXA lancia la sonda automatica Hayabusa 2 dal Centro spaziale di Tanegashima per un viaggio di sei anni diretto verso l'asteroide 162173 Ryugu

Nati

Carlotta Miti - attrice italiana (3 Dicembre 1971)

Eugenio Gradabosco - attore italiano (3 Dicembre 1968)

Michela Quattrociocche - attrice italiana (3 Dicembre 1988)

John Michael Osbourne - Ozzy Osbourne, cantante, compositore e attore britannico, divenuto famoso prima con i Black Sabbath e poi con una carriera solista di grande successo, tanto da essere riconosciuto da tanti come il padrino dell'heavy metal (3 Dicembre 1948)

