Almanacco | Giovedì 3 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 3 Febbraio è il 34° giorno del calendario gregoriano. Mancano 331 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Biagio

1871 – La capitale d'Italia viene trasferita da Firenze a Roma;

1913 – Viene ratificato il XVI emendamento, della Costituzione degli Stati Uniti, che autorizza il governo federale a imporre e incassare la tassa sul reddito

1916 – L'edificio del Parlamento canadese viene distrutto da un incendio

1957 – Prende avvio sulla rete Rai Programma Nazionale il contenitore Carosello, che negli anni diverrà indice di cambiamento delle abitudini degli italiani a causa (o grazie) alla televisione;

1959 – In un incidente aereo perdono la vita Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper. La data, grazie soprattutto alla hit American Pie di Don McLean divenne nota come "Il giorno in cui morì la musica";

1966 – La navetta sovietica Luna 9 effettua il primo allunaggio;

1969 – Al Cairo, Yasser Arafat viene nominato capo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina dal Congresso Nazionale Palestinese;

1972 – Le prime Olimpiadi invernali disputate in Asia si aprono a Sapporo (Giappone);

1984 – Lo Space Shuttle Challenger parte per la decima missione del Programma Space Shuttle;

1986 – Viene fondata la Pixar.

1989 – Dopo un attacco di cuore, P.W. Botha lascia la presidenza del Sudafrica;

1991 – Viene sciolto il Partito Comunista Italiano, dividendosi in Partito Democratico della Sinistra e Partito della Rifondazione Comunista;

1998 - Incidente della funivia del Cermis: un Grumman EA-6B Prowler, aereo militare statunitense al comando del capitano Richard J. Ashby, partito dalla Base aerea di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis, in Val di Fiemme. L'incidente provocò la morte di 19 passeggeri e del manovratore;

2015 – Il 12º Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si insedia con cerimonia solenne

2016 - in Egitto, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, viene ritrovato il corpo martoriato di Giulio Regeni.