Almanacco | Sabato 3 Luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

L'alpinista tirolese Hermann Buhl raggiunge la vetta del Nanga Parbat (8.125 m), il cantante dei Doors James "Jim" Morrison muore per cause non chiare: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno

Sabato 3 Luglio è il 184° giorno del calendario gregoriano, mancano 181 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Tommaso

Proverbio di Luglio

Luglio poltrone porta la zucca col melone

Accadde oggi

1608 – Samuel de Champlain fonda la città di Québec

1735 - Carlo di Borbone viene incoronato rex utriusque Siciliae (re delle Due Sicilie) nella Cattedrale di Palermo

1938 – Record del mondo di velocità per una locomotiva a vapore stabilito in Inghilterra dalla Mallard, che raggiunge la velocità di 203 km/h

1953 – L'alpinista tirolese Hermann Buhl raggiunge la vetta del Nanga Parbat (8.125 m)

1962 – In seguito ad un referendum la Francia dichiara l'indipendenza dell'Algeria

1971 – Parigi, il cantante dei Doors, James "Jim" Morrison muore per cause non chiare

1981 – Il New York Times pubblica un breve articolo relativo all'insorgenza di un "raro cancro" in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles: è il primo annuncio sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS

1988 - La nave da guerra della Marina statunitense USS Vincennes (CG-49) abbatte il Volo Iran Air 655 dell'Iran Air, in volo sul Golfo Persico, uccidendo le 290 persone a bordo

2006 – Gli Stati membri dell'ONU salgono a 192 (con l'ingresso del Montenegro, avvenuto il precedente 28 giugno)

2013 – Un colpo di Stato militare in Egitto rimuove il presidente Mohamed Morsi dal potere

2019 – Libia, a est di Tripoli le milizie di Khalifa Haftar bombardano un centro di detenzione dei migranti a Tajoura, che causa 40 morti e 80 feriti.

Nati

Flavio Insinna - attore e conduttore televisivo italiano (3 Luglio 1965)

Tom Cruise - regista ed attore statunitense (3 Luglio 1962)

Michele Soavi - regista, attore e sceneggiatore italiano (3 Luglio 1957)

Olivia Munn - modella, attrice e showgirl statunitense (3 Luglio 1980)

Salvatore Angelucci - detto Sasi e' un ex modello e personaggio televisivo (3 Luglio 1976)

Walter Veltroni - politico, giornalista e scrittore italiano, ex segretario nazionale del Partito Democratico (3 Luglio 1955)

