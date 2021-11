Almanacco | Mercoledì 3 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 3 Novembre è il 307° giorno del calendario gregoriano, mancano 58 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Silvia

Proverbio di Novembre

Novembre va in montagna e abbacchia la castagna

Accadde Oggi

1810 – Prima rappresentazione dell'opera La cambiale di matrimonio di Gioachino Rossini

1838 – Viene fondato il The Bombay Times and Journal of Commerce. Verrà in seguito rinominato in The Times of India

1911 – La Chevrolet entra ufficialmente nel mercato dell'automobile per competere contro la Ford Modello T

1918 - Il torpediniere Audace attracca a Trieste

1936 – Franklin D. Roosevelt viene rieletto per un secondo mandato alla presidenza degli USA, con una schiacciante vittoria su Alf Landon

1955 – Debutto del musical Bulli e pupe, con Marlon Brando e Frank Sinatra

1968 – Un'alluvione devasta il Piemonte, in particolare la provincia di Biella provocando 72 morti.

1970 – Salvador Allende diventa presidente del Cile

1979 – A Greensboro (Carolina del Nord), cinque membri del Communist Workers Party vengono uccisi a colpi d'arma da fuoco, e altri sette feriti, da un gruppo di membri del Ku Klux Klan e da neo-nazisti, durante il raduno "Morte al Klan"

1986 – Scandalo Iran-Contra: la rivista libanese Ash-Shiraa riporta che gli USA hanno venduto di nascosto armi all'Iran, allo scopo di assicurarsi il rilascio di sette ostaggi americani tenuti prigionieri da gruppi libanesi filo-iraniani

1992 – Il democratico statunitense Bill Clinton viene eletto 42º presidente degli Stati Uniti

1995 – Al Cimitero nazionale di Arlington, il presidente statunitense Bill Clinton dedica un memoriale alle vittime dell'attentato al Volo Pan Am 103

2011 - Francia: a Cannes si svolge il sesto G20 dei paesi industrializzati.

2013 – Eclissi anulare di Sole visibile dall'Oceano Atlantico settentrionale, Africa centrale.

2017 - La Apple rilascia al pubblico internazionale l'iPhone X

Nati

Angus McLaren - attore e musicista australiano (3 Novembre 1988)

Cristina Parodi - giornalista e conduttrice televisiva (3 Novembre 1964)

Giulio Manfredonia - regista e sceneggiatore italiano (3 Novembre 1967)

Marina Pennafina - attrice italiana (3 Novembre 1963)

Stefano Reali - regista, musicista, sceneggiatore e produttore italiano (3 Novembre 1957)

