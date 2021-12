Almanacco | Giovedì 30 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

1903 – L'incendio del teatro Iroquois di Chicago provoca 600 morti

1922 – Viene costituita l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)

1924 – Edwin Hubble annuncia che gran parte delle nebulose, prima osservate con telescopi meno potenti, non facevano parte della nostra galassia come si credeva, ma erano esse stesse galassie, fuori dalla nostra Via Lattea

1927 – La linea Ginza, la più vecchia linea metropolitana dell'Asia, apre a Tokyo

1940 – La California apre la sua prima freeway: la Arroyo Seco Parkway

1944 – Re Giorgio II di Grecia dichiara una reggenza, lasciando il trono vacante

1953 – Il primo televisore a colori viene messo in vendita al prezzo di circa 1.175 dollari

1965 – Ferdinand Marcos diventa presidente delle Filippine

1968 – Frank Sinatra incide My Way

1972 – Guerra del Vietnam: gli Stati Uniti interrompono i pesanti bombardamenti del Vietnam del Nord

1987 – Papa Giovanni Paolo II pubblica la lettera enciclica Sollicitudo Rei Socialis, nel ventesimo anniversario della Populorum progressio di papa Paolo VI

1993 – Israele e il Vaticano stabiliscono relazioni diplomatiche

1996 – I tagli al bilancio proposti da Benjamin Netanyahu innescano la protesta di 250.000 lavoratori che bloccano tutti i servizi di Israele

2004 – Argentina: 175 morti e oltre 800 feriti nell'incendio in una discoteca di Buenos Aires. Causa del rogo il lancio di un petardo

2006 – L'ex-dittatore dell'Iraq Saddam Hussein viene giustiziato mediante impiccagione