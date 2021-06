Almanacco | Mercoledì 30 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il presidente statunitense Donald Trump incontra in un paese tra le due Coree il presidente nordcoreano Kim Jong-un, viene pubblicato "Via col vento" di Margaret Mitchell, buon compleanno a Mike Tyson: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 30 Giugno è il 181° giorno del calendario gregoriano, mancano 184 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Sant’Ottone di Bamberga

Proverbio di Giugno

Jugn pront il falcet in pugn

Accadde Oggi

1864 – Abraham Lincoln concede la Yosemite Valley alla California per "uso pubblico, villeggiatura e svago"

1882 – Charles J. Guiteau viene impiccato a Washington per aver sparato al presidente James Garfield

1936 – Viene pubblicato Via col vento, di Margaret Mitchell

1960 – Il Congo diventa indipendente dal Belgio

1963 - Nell'attentato mafioso noto come Strage di Ciaculli perdono la vita sette uomini delle forze dell'ordine

1990 – La Germania Est e la Germania Ovest uniscono le loro economie

1993 – Azerbaigian: a seguito di un colpo di Stato militare, Surat Huseynov diventa primo ministro e Haydar Aliyev diventa presidente della Repubblica

1994 – Incidente aereo di Tolosa. Un Airbus A330 precipita durante un volo di collaudo. Muoiono le sette persone a bordo, tra cui il capocollaudatore Airbus, Nick Warner, e due piloti Alitalia: Alberto Nassetti e Pier Paolo Racchetti

2005 – Madrid: il parlamento spagnolo approva la legge che consente alle coppie omosessuali di sposarsi e di adottare bambini

2009 – Durante il Volo Yemenia 626 un Airbus A310 con a bordo 153 persone precipita nell'oceano Indiano, al largo delle isole Comore, fra Mozambico e Madagascar. Sopravviverà solo un adolescente di 14 anni

2019 – Incontro al confine tra le due Coree, nel villaggio di Panmunjeom, tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord

Nati

Alessandro Pess - attore italiano. Nella serie Il Falco E La Colomba ha interpretato Ferdinando. Nella serie Non Smettere Di Sognare ha interpretato Claudio Botti Timer (30 Giusno 1981)

Maria Amelia Monti - attrice italiana (30 Giugno 1961)

Mike Tyson - all'anagrafe Michael Gerard Tyson, e' un ex pugile, showman e attore statunitense (30 Giugno 1966)

Vincent Phillip D'Onofrio - attore e produttore cinematografico statunitense, soprannominato, negli Stati Uniti, The Human Chameleon (Il camaleonte umano) per via della sua strabiliante capacita' di immedesimarsi in qualsiasi ruolo offertogli (30 Giugno 1959)

Serena Abrami - cantante italiana (30 Giugno 1985)

