Almanacco | Venerdì 30 Luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 30 Luglio è il 211° giorno del calendario gregoriano, mancano 154 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Leopoldo

Proverbio di Luglio

Acqua de luju, no face uju

Accadde oggi

1792 - A Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta La Marsigliese

1824 - Gioacchino Rossini viene nominato direttore musicale del Théâtre-Italien di Parigi

1825 – Viene scoperta Malden Island

1938 – L'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista.

1945 - Esce a Torino il primo numero del giornale sportivo Tuttosport.

1956 – Una risoluzione congiunta del Congresso degli Stati Uniti viene firmata dal presidente Dwight Eisenhower, la quale autorizza la frase In God We Trust come motto nazionale degli USA

1966 – Per la prima e unica volta l'Inghilterra vince il mondiale di calcio battendo la Germania Ovest 4-2

1969 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Richard Nixon compie una visita improvvisa nel Vietnam del Sud, per incontrarsi con il presidente Nguy?n V?n Thi?u e con i comandanti militari americani

1971 – Programma Apollo: l'Apollo 15 atterra sulla Luna

1974 – Scandalo Watergate: il presidente statunitense Richard Nixon cede le registrazioni della Casa Bianca su ordine della Corte Suprema degli Stati Uniti

1999 – Marocco, sale al trono Muhammad VI

2003 – In Messico l'ultima Volkswagen Maggiolino 'vecchio tipo' esce dalla catena di montaggio

Nati

Arnold Alois Schwarzenegger - attore, politico, imprenditore ed ex culturista austriaco naturalizzato statunitense. E' stato il trentottesimo Governatore della California (30 Luglio 1947)

Christopher Jonathan James Nolan - regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico (30 Luglio 1970)

Jean Reno - attore francese di origine marocchina (30 Luglio 1948)

Stefano Roberto Belisari - in arte Elio, e' un cantante, compositore e polistrumentista italiano, leader del gruppo Elio e le Storie Tese, da lui fondato nel 1979, all'eta' di 18 anni, insieme al batterista Pier Luigi Zuffellato, ingegnere (30 Luglio 1961)

Terry Alan Crews - ex giocatore di football americano e attore statunitense (30 Luglio 1968)

