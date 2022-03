Almanacco | Mercoledì 30 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 30 Marzo è l'89° giorno del calendario gregoriano. Mancano 276 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Amadeo

Proverbio di Marzo

A san Amadio non voltarti indrio

Accadde oggi

1867 – L'Alaska viene venduta dalla Russia agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari 1876 – Trieste si dota di un servizio di trasporto pubblico 1912 – La Francia stabilisce un protettorato sul Marocco 1939 – L'aereo da guerra Heinkel He 100 raggiunge la velocità record di 745 km/h. 1945 – Seconda guerra mondiale: forze dell'Unione Sovietica entrano in Austria e iniziano l'offensiva per la conquista di Vienna 1954 – Apre la prima linea di metropolitana in Canada 1965 – In Vietnam, un'autobomba esplode davanti all'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Saigon, uccidendo 22 persone e ferendone 183 1972 – Guerra del Vietnam: inizia l'Offensiva di Pasqua dopo che le forze nord-vietnamite varcano la zona smilitarizzata del Vietnam del Sud 1979 – Airey Neave, politico inglese, perde la vita in un attentato organizzato dalla Irish National Liberation Army 1981 – Il presidente statunitense Ronald Reagan è ferito in un attentato nei pressi di un albergo di Washington per mano dello squilibrato John Hinckley Jr. 1985 – Poggio San Lorenzo (Rieti): viene arrestato in una villa Pippo Calò, mafioso siciliano, detto Il Cassiere di Cosa nostra 1987 – Il famoso dipinto dei "Girasoli" (Sunflowers) di Vincent van Gogh viene venduto per circa 40 milioni di dollari 2004 – Il Parlamento italiano istituisce il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati 2006 – Marcos Pontes è il primo astronauta brasiliano a raggiungere lo spazio.

Nati

Celine Marie Claudette Dion - cantante canadese. E' occasionalmente anche attrice, cantautrice e stilista. Nativa francofona, canta per lo piu' in francese e in inglese, ma anche in spagnolo, giapponese ed in italiano (30 Marzo 1968)

Norah Jones - cantautrice, pianista e attrice statunitense (30 Marzo 1979)

Simon Webbe - cantante inglese, che fa parte del gruppo musicale Blue (30 Marzo 1979)

Paola Iezzi - parte di un duo musicale pop italiano, fondato a Milano nel 1996 dalle sorelle cantautrici, musiciste e produttrici Paola Iezzi e Chiara Iezzi (30 Marzo 1974)

Luca Aleotti - meglio conosciuto con gli pseudonimi di Grido o Weedo Wonka, rapper e cantante italiano (30 Marzo 1979)

