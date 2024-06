Almanacco | Martedì 4 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Martedì 4 Giugno è il 156° giorno del calendario gregoriano. Mancano 210 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Francesco Caracciolo

Proverbio di Giugno

Biondo ondeggia di giugno il grano pronto sta il contadino con falce in mano

Accadde Oggi

1913 – Emily Davison, una suffragetta, si pone davanti al cavallo del re Giorgio V, ad Anmer, durante il Derby di Epsom. Verrà calpestata e morirà pochi giorni dopo senza aver ripreso conoscenza

1917 – Vengono assegnati i primi Premi Pulitzer: Laura E. Richards, Maude H. Elliott e Florence Hall ricevono il primo Pulitzer per una biografia († Julia Ward Howe); Jean Jules Jusserand riceve il primo Pulitzer per la storia per il suo lavoro With Americans of Past and Present Days; Herbert B. Swope riceve il primo Pulitzer per il giornalismo per il suo lavoro per il New York World

1944 – Le truppe alleate americane, guidate dal generale Mark Wayne Clark, liberano Roma

1989 - I dimostranti di piazza Tiananmen, a Pechino, vengono repressi: tutto viene filmato dalle televisioni

1994 - Marco Pantani vince la 14ª tappa del Giro d'Italia (Lienz - Merano), sarà la sua prima vittoria da professionista

2006 – I sammarinesi si recano al voto per rinnovare il Consiglio Grande e Generale della repubblica

2010 – A Dacca, in Bangladesh, muoiono 116 persone in un incendio causato da un trasformatore elettrico

Compleanni

Angelina Jolie - attrice americana (4 Giugno 1975)

Duccio Giordano - attore italiano (4 Giugno 1974)

Massimiliano Bruno - sceneggiatore, attore e regista italiano (4 Giugno 1970)

Pierfrancesco Diliberto - soprannominato Pif, e' un conduttore televisivo e scrittore italiano (4 Giugno 1972)

