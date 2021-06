Almanacco | Venerdì 4 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

I fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera, la suffragetta Emily Davison si getta davanti al cavallo del re Giorgio V durante il Derby di Epsom e muore qualche giorno in ospedale: ricorrenze, accadimenti, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 4 Giugno è il 155° giorno del calendario gregoriano, mancano 210 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Francesco Caracciolo

Proverbio di Giugno

Quando imbrocca d'aprile, vacci col barile; quando imbrocca di maggio, vacci per assaggio; quando imbrocca di giugno, vacci col pugno

Accadde Oggi

1070 – Il tipico formaggio erborinato Roquefort viene creato in una grotta nei pressi di Roquefort-sur-Soulzon, nella Francia centrale

1783 – I fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera

La loro invenzione fu il primo aeromobile a portare un essere umano in cielo. In seguito al successo dei loro esperimenti, furono nominati membri straordinari dell'Accademia delle scienze di Parigi ed il padre Pierre ricevette, come riconoscimento, il titolo nobiliare ereditario de Montgolfier dal re Luigi XVI nel 1783.

Il poeta neoclassico Vincenzo Monti scrisse in onore dei fratelli un'ode, paragonando la loro impresa a quella mitica degli Argonauti (Ode al signore di Mongolfier)

1878 – L'Impero Ottomano cede Cipro al Regno Unito

1913 – Emily Davison, una suffragetta, si pone davanti al cavallo del re Giorgio V, ad Anmer, durante il Derby di Epsom. Verrà calpestata e morirà pochi giorni dopo senza aver ripreso conoscenza

1917 – Vengono assegnati i primi Premi Pulitzer: Laura E. Richards, Maude H. Elliott e Florence Hall ricevono il primo Pulitzer per una biografia († Julia Ward Howe); Jean Jules Jusserand riceve il primo Pulitzer per la storia per il suo lavoro With Americans of Past and Present Days; Herbert B. Swope riceve il primo Pulitzer per il giornalismo per il suo lavoro per il New York World

1944 – Le truppe alleate americane, guidate dal generale Mark Wayne Clark, liberano Roma

1989 - I dimostranti di piazza Tiananmen, a Pechino, vengono repressi: tutto viene filmato dalle televisioni

1994 - Marco Pantani vince la 14ª tappa del Giro d'Italia (Lienz - Merano), sarà la sua prima vittoria da professionista

2006 – I sammarinesi si recano al voto per rinnovare il Consiglio Grande e Generale della repubblica

2010 – A Dacca, in Bangladesh, muoiono 116 persone in un incendio causato da un trasformatore elettrico

Nati

Angelina Jolie - attrice americana, famosa oltre che per bravura e bellezza, anche per essere la ex compagna di Brad Pitt (4 Giugno 1975)

Duccio Giordano - attore italiano (4 Giugno 1974)

Massimiliano Bruno - sceneggiatore, attore e regista italiano (4 Giugno 1970)

Pierfrancesco Diliberto - soprannominato Pif, e' un conduttore televisivo e scrittore italiano (4 Giugno 1972)

Russell Edward Brand - conduttore radiofonico, conduttore televisivo, attore, cantante, scrittore e produttore cinematografico britannico (4 Giugno 1975)

Rolando Ravello - attore italiano (4 Giugno 1969)

Megan 'Meg' Prescott - attrice britannica, nota per aver interpretato il ruolo di Katie Fitch nella serie Skins (4 Giugno 1991)

