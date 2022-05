Almanacco | Mercoledì 4 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 4 Maggio è il 124° giorno del calendario gregoriano. Mancano 241 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Floriano di Lorch

Maggio giardinaio non empie il granaio

1910 – Viene fondata la Royal Canadian Navy

1919 – Movimento del Quattro Maggio – A Pechino, in Piazza Tienanmen, si svolgono dimostrazioni studentesche, per protestare contro il Trattato di Versailles, che aveva trasferito al Giappone alcuni territori cinesi

1930 – La polizia britannica arresta il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella prigione centrale di Yeravda

1932 – Ad Atlanta (Georgia), il gangster Al Capone inizia a scontare una condanna a undici anni per evasione fiscale

1944 – Seconda guerra mondiale: Eccidio di Monte Sant'Angelo (Arcevia) da parte dei nazisti

1948 – Viene pubblicato il primo romanzo di Norman Mailer, Il nudo e il morto

1949 - Torino: l'aereo che trasportava la squadra del Grande Torino si schianta sulla collina di Superga: nessun superstite; l'incidente è comunemente noto come Tragedia di Superga

1954 - A Ribolla, nel comune di Roccastrada avviene la più grave tragedia mineraria italiana del secondo dopoguerra, che causa la morte di 43 persone

1959 – Vengono annunciati i primi Grammy Award

1961 – Movimento americano per i diritti civili: i Freedom Riders iniziano un viaggio in autobus verso sud

1979 – Margaret Thatcher diventa la prima donna ad essere nominata primo ministro del Regno Unito

1990 – Firma a Groote Schuur (Città del Capo) del Groote Schuur Minute, tra Nelson Mandela del Congresso Nazionale Africano (ANC) e Frederik Willem de Klerk, l'allora presidente del Sudafrica, nonché capo del National Party. Il documento segna di fatto l'inizio dei negoziati che porteranno alla fine dell'Apartheid in Sudafrica.

1994 – Il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il leader dell'OLP Yasser Arafat firmano un accordo di pace, che garantisce l'autogoverno alla Cisgiordania

2000 – Il virus informatico ILOVEYOU colpisce milioni di computer in tutto il mondo.

2018 – L'Accademia svedese annuncia che, a causa di uno scandalo, per la prima volta dal 1943, non verrà assegnato il Premio Nobel per la letteratura, che verrà assegnato l'anno successivo insieme a quello del 2019

2020 - Dopo 8 settimane di quarantena, in Italia ha inizio la Fase 2