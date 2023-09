Almanacco | Martedì 5 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 5 Settembre è il 248° giorno del calendario gregoriano, mancano 117 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Teresa di Calcutta

Proverbio di Settembre

Quando la cicala canta in settembre, non comprare grano da vendere

Accadde oggi

1914 - Prima guerra mondiale: incomincia la prima battaglia della Marna - a nord-est di Parigi, la 6ª Armata francese, del generale Michel Joseph Maunoury, attacca le forze tedesche che stanno avanzando sulla capitale. Oltre due milioni di soldati prenderanno parte alla battaglia e 100.000 verranno uccisi o feriti, in questa significativa vittoria degli Alleati.

1938 - Sessanta giovani membri del Movimento Nazional Socialista del Cile vengono fucilati nella torre del Seguro Obrero, a Santiago del Cile, a seguito di un fallito tentativo di colpo di Stato.

1945 - Iva Toguri D'Aquino, una nippo-americana sospettata di essere Tokyo Rose, la propagandista radiofonica del tempo di guerra, viene arrestata a Yokohama. Sconterà sei anni in prigione prima di essere perdonata dal presidente statunitense Gerald R. Ford.

1948 - Robert Schuman diventa primo ministro di Francia.

1969 - Massacro di My Lai: il tenente William Calley viene imputato con sei accuse di assassinio premeditato, per la morte di 109 civili vietnamiti a My Lai.

1972 - Monaco di Baviera, Germania Ovest: un commando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra olimpica israeliana e ne prende in ostaggio altri nove. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine finisce in un bagno di sangue. L'episodio diventa tristemente noto come Massacro di Monaco.

1975 - A Sacramento (California), Lynette "Squeaky" Fromme, una seguace di Charles Manson, tenta di assassinare il presidente statunitense Gerald Ford, ma viene bloccata da un agente del servizio segreto.

1980 - La galleria stradale del San Gottardo viene aperta in Svizzera come il più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di 16,918 km, da Göschenen ad Airolo.

1981 – In Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore.

1982 - A Goodwood in Inghilterra Giuseppe Saronni vince il Campionato del mondo di ciclismo su strada davanti a Greg LeMond.

2001 - Il procuratore generale del Perù, apre una pratica per un'accusa di omicidio nei confronti dell'ex-presidente Alberto Fujimori.

2002 - Un'auto-bomba uccide 30 persone a Kabul, Afghanistan, apparentemente in un tentativo di assassinare il presidente afgano Hamid Karzai.

2007 - Siria: l'aviazione militare israeliana, con un'operazione segreta, bombarda e distrugge un reattore nucleare costruito segretamente dal regime di Bashar al-Assad. L'episodio verrà reso pubblico solo nel 2018.

Compleanni

Michael Keaton - attore statunitense (5 settembre 1951)

Paolo Jannacci - musicista italiano (5 settembre 1972)

Leonardo Nascimento de Araujo - allenatore ed ex calciatore brasiliano (5 settembre 1969)

Gregorio Paltrinieri - atleta italiano di nuoto (5 settembre 1994)

