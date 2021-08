Almanacco | Venerdì 6 Agosto: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 6 Agosto è il 218° giorno del calendario gregoriano, mancano 147 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santi Giusto e Pastore

Proverbio di Agosto

Quando piove d’Agosto piove olio miele e mosto

Accadde oggi

1538 – Gonzalo Jiménez de Quesada fonda la città di Bogotà

1824 – Battaglia di Junín, Perù. Le forze di Simón Bolívar vincono sulle spagnole di José de Canterac

1825 – La Bolivia ottiene l'indipendenza dalla Spagna

1926 - A New York il sistema Vitaphone dei Fratelli Warner debutta nel film Don Giovanni e Lucrezia Borgia, con John Barrymore

1962 – La Giamaica diventa indipendente

1974 – Il funambolo francese Philippe Petit attraversa le Torri Gemelle sotto gli occhi increduli della città di New York.

1978 - Muore Papa Paolo VI

1980 – Il magistrato Gaetano Costa cade vittima della mafia

1985 - La mafia assassina Antonino Cassarà e Roberto Antiochia

1990 – Guerra del Golfo: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ordina un embargo commerciale globale contro l'Iraq, in risposta all'Invasione del Kuwait

1991 – Tim Berners-Lee pubblica il primo sito World Wide Web nella rete Internet, dando vita al fenomeno della tripla W: www

1993 – Vaticano: Papa Giovanni Paolo II pubblica l'enciclica "Veritatis Splendor", indirizzata "a tutti i vescovi della Chiesa cattolica circa alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa"

1996 – La NASA annuncia che il meteorite ALH 84001, che ritiene originato da Marte, contiene prove di forme di vita primitive

1997 – La Microsoft compra una quota di azioni del valore di 150 milioni di dollari della Apple Computer, che si trova in difficoltà finanziarie

2001 – Il presidente statunitense George W. Bush riceve un rapporto intitolato Bin Ladin Determined To Strike in US (Bin Laden è determinato a colpire negli Stati Uniti)

2005 – Un Atr 72 della Tuninter, la compagnia charter della Tunisair, partito da Bari con destinazione Jerba, dopo un'ora circa dal decollo precipita a 12 miglia dalla costa di Palermo, provocando la morte di 16 persone ed il ferimento di altre 23

2008 – In Mauritania un colpo di Stato dell'esercito porta all'arresto del presidente Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, del primo ministro Yahya Ould Ahmed El Waghef e del ministro dell'interno

2012 – Curiosity atterra con successo sul suolo di Marte alle 5.31 UTC

2014 – La sonda spaziale "Rosetta", dopo un viaggio durato 10 anni, raggiunge la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, obiettivo finale della missione

Nati

Benedetta Parodi - giornalista e scrittrice italiana (6 Agosto 1972)

Bobo Craxi - all'anagrafe Vittorio Michele Craxi, e' un politico italiano. Gia' esponente del Partito Socialista Italiano storico, membro del Nuovo Psi e leader nazionale della formazione politica de I Socialisti Italiani, ha aderito poi col suo gruppo al ricostituito Partito Socialista; e' stato Sottosegretario agli Affari Esteri con delega ai rapporti con l'ONU nel Governo Prodi II. E' il figlio secondogenito di Bettino Craxi e fratello di Stefania (6 Agosto 1964)

Giorgio Rocca - ex sciatore alpino italiano (6 Agosto 1975)

Lucrezia Piaggio - attrice italiana (6 Agosto 1986)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele