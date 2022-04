Almanacco | Mercoledì 6 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 6 Aprile è il 96° giorno del calendario gregoriano. Mancano 269 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Pietro da Verona

Proverbio di Aprile

April, apriletto, un dì freddo un dì caldetto

Accadde oggi

1909 - Gli esploratori Robert Edwin Peary e Matthew Henson dichiarano di aver raggiunto il Polo nord, fatto successivamente contestato 1911 - Rivolta albanese del 1911: i rivoltosi albanesi della Malësia vincono la battaglia di Deçiq contro le truppe ottomane 1924 - In Italia si svolgono le elezioni politiche con la nuova legge maggioritaria (Legge Acerbo), che sanciscono la vittoria della Lista Nazionale, dominata dal PNF 1930 - Finita la marcia del sale, il Mahatma Gandhi viola la legge sul sale a Dandi, dando inizio a manifestazioni di disobbedienza civile in tutta l'India 1936 - Una tromba d'aria colpisce la città di Gainesville (Georgia), uccidendo 203 persone 1947 - Al Waldorf-Astoria Hotel di New York si tiene la prima cerimonia del Tony Award 1957 - Dopo aver acquistato la TAE Greek National Airlines, il magnate greco Aristotele Onassis fonda la Olympic Airlines 1968 - Pierre Trudeau vince le elezioni primarie del Partito Liberale del Canada, diventandone il leader 1970 - A Santa Clarita quattro poliziotti della California Highway Patrol vengono uccisi in una sparatoria e un criminale si suicida, mentre un secondo complice viene catturato 1972 - Telebiella dà inizio a trasmissioni via cavo, prima televisione privata in Italia a farlo 1974 - Il gruppo svedese ABBA vince lo Eurovision Song Contest 1974 con il singolo Waterloo 1979 - In Nepal scoppiano delle proteste studentesche, durante le quali moriranno 11 persone 1987 - Sugar Ray Leonard conquista la corona mondiale dei pesi medi di pugilato battendo Marvin Hagler al Caesars Palace di Las Vegas 1992 - Guerra in Bosnia ed Erzegovina: durante l'assedio di Sarajevo le forze militari serbe iniziano il bombardamento della città 1998 - Il Pakistan effettua test su missili a medio raggio nell'eventualità di un conflitto con l'India 2003 - In Giappone viene trasmesso il primo episodio della prima stagione dell'anime Sonic X 2004 - Guerra in Iraq: inizia il primo degli scontri della battaglia dei ponti di Nassiriya tra Esercito del Mahdi ed Esercito Italiano 2009 - Il terremoto dell'Aquila, con una magnitudo di 6,3 Mw, colpisce l'Italia centrale, in particolare la parte settentrionale della provincia dell'Aquila, causando 309 morti, migliaia di sfollati e ingenti danni materiali 2014 - Hanno luogo le elezioni parlamentari in Ungheria, che vedono la vittoria relativa di Fidesz, partito del primo ministro in carica Viktor Orbán 2019 - Nelle Maldive si svolgono le elezioni parlamentari, che vedono la vittoria del Partito Democratico Maldiviano

Nati

Adrian Alonso Barona - attore messicano, noto per aver interpretato Joaquin de la Vega, nel film The Legend of Zorro (6 Aprile 1994)

Clelia Rondinella - attrice italiana (6 Aprile 1963)

Elisabetta Pellini - attrice italiana (6 Aprile 1974)

Simone Colombari - doppiatore e attore italiano (6 Aprile 1961)

Martin Mendez - bassista uruguaiano naturalizzato svedese, membro del gruppo musicale svedese Opeth (6 Aprile 1978)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox, ogni mattina in diretta su Radio Lattemiele