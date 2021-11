Almanacco | Sabato 6 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 6 Novembre è il 310° giorno del calendario gregoriano, mancano 55 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Leonardo di Limoges

Proverbio di Novembre

Novembre bagnato, in aprile fieno al prato

Accadde Oggi

1869 – A New Brunswick (New Jersey), si disputa la prima partita ufficiale di football americano tra college

1881 – Nasce l'Accademia Navale di Livorno

1928 - Grande eruzione dell'Etna: distrutta completamente Mascali

1935 – Davanti alla sezione newyorchese dell'Institute of Radio Engineers, Edwin Armstrong presenta il suo lavoro "A Method of Reducing Disturbances in Radio Signaling by a System of Frequency Modulation" ("Un sistema per ridurre i disturbi nei segnali radio utilizzando un sistema di modulazione di frequenza)

1962 – Apartheid: l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 1761 che condanna le politiche razziste di apartheid del Sudafrica, e chiede a tutti i membri dell'ONU di interrompere le relazioni diplomatiche ed economiche con la nazione

1963 – Guerra del Vietnam: a seguito del colpo di Stato del 1º novembre e all'assassinio del presidente Ngô ?ình Di?m, il leader golpista generale D??ng V?n Minh prende la guida del Vietnam del Sud

1971 – L'Atomic Energy Commission (AEC) testa la più grande esplosione sotterranea di una bomba all'idrogeno statunitense, nome in codice Cannikin, sull'Isola Amchitka nelle Aleutine

1975 – Inizia la Marcia verde: 300.000 marocchini disarmati convergono sulla città meridionale di Tarfaya in attesa di un segnale del re Hassan II del Marocco per sconfinare nel Sahara Occidentale

1991 – In Russia, a Mosca una folla di persone si riunisce in piazza Lubjanka, sede del KGB, e distrugge la statua del fondatore del servizio segreto

1994 – Ad Asti e provincia, ad Alessandria e provincia, ad Alba e in una parte della provincia di Cuneo esonda il Fiume Tanaro, che allaga gran parte del loro territorio, causando oltre 70 vittime ed enormi danni

1999 – Gli australiani votano per mantenere la regina britannica come loro capo di Stato

2005 – La capitale della Birmania viene spostata da Yangon a Pyinmana, dal 27 marzo 2006 ufficialmente rinominata Naypyidaw (sede dei re)

2012 – Il presidente uscente democratico Barack Obama vince le elezioni presidenziali sconfiggendo Mitt Romney

Nati

Emily Jean Stone - detta Emma, attrice statunitense (6 Novembre 1988)

Gennaro Silvestro - attore italiano (6 Novembre 1981)

Michael Arthur Herrera - cantante statunitense, conosciuto soprattutto per essere la voce del gruppo pop punk MxPx (6 Novembre 1976)

Giovanni Guidelli - attore italiano (6 Novembre 1966)

Adrian Moore - attore inglese (6 Novembre 1995)

