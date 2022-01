Almanacco | Venerdì 7 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

1904 – Viene stabilito il segnale d'allarme CQD, verrà rimpiazzato due anni dopo dall'SOS

1910 – A Vienna ha inizio il match per il Campionato del mondo di scacchi tra Emanuel Lasker (campione) e Carl Schlechter (sfidante).

1912 - Scontro navale di Kunfida tra unità della Regia Marina e della flotta turca

1924 – George Gershwin completa la Rapsodia in blu

1927 - Prima telefonata transatlantica tra New York e Londra

1954 – La prima dimostrazione di un sistema di traduzione automatica viene tenuta a New York negli uffici della IBM

1959 – Gli Stati Uniti riconoscono il nuovo governo cubano di Fidel Castro

1975 – L'OPEC accetta di alzare il prezzo del petrolio del 10%

1978 – Strage di Acca Larenzia: pluriomicidio a sfondo politico.

1979 – Pol Pot e i Khmer rossi vengono rovesciati dalle truppe vietnamite

1989 – Akihito diventa imperatore del Giappone

1990 – Per motivi di sicurezza viene chiusa al pubblico la Torre di Pisa

1992 – Eccidio di Podrute, un elicottero dell'ALE in missione ECMM per il controllo per il rispetto del cessate il fuoco viene abbattuto da un MiG-21 jugoslavo

1997 – Un team di programmatori dell'Università di Ratisbona (Germania), pubblica Tibia, uno dei primi MMORPG grafici

1999 – Inizia il processo per l'impeachment del presidente statunitense Bill Clinton

2005 – Incidente ferroviario di Crevalcore: 17 morti e 80 feriti.

2007 – Un pool di scienziati, comprendenti l'italiano Paolo De Coppi, annuncia di aver scoperto cellule staminali nel liquido amniotico

2015 – Attacco terroristico nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi. I morti sono 12