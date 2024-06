Almanacco | Venerdì 7 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Venerdì 7 Giugno è il 159° giorno del calendario gregoriano. Mancano 207 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Roberto

Proverbio di Giugno

Giugno ventoso, porta presto il grano sull’aia

Accadde Oggi

1905 – La Norvegia dichiara dissolta l'unione con la Svezia

1914 - Il primo vascello passa attraverso le chiuse del Canale di Panama

1926 – Antoni Gaudí viene investito da un tram

1929 – La Città del Vaticano diventa uno Stato sovrano

1984 – Durante un comizio a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, il leader del PCI Enrico Berlinguer viene colpito da un ictus: morirà quattro giorni più tardi

1992 – Azerbaigian: Abülfaz Elçibay viene eletto presidente della Repubblica

1993 – Prince cambia il suo nome con un simbolo e diventa "The Artist formerly known as Prince" (L'artista precedentemente noto come Prince)

2006 – L'esercito USA, con la collaborazione dell'intelligence giordana e delle forze di sicurezza irachene, uccide, con un raid aereo, il leader di Al Qaida in Iraq, Abu Mus'ab al-Zarqawi

Compleanni

Giulio Golia - conduttore televisivo italiano (7 Giugno 1970)

Bear Grylls - all'anagrafe Edward Michael Grylls e' un avventuriero, esploratore, conduttore televisivo e naturalista inglese (7 Giugno 1974)

Giuseppe Brindisi - conduttore radiofonico, giornalista e conduttore televisivo italiano (7 Giugno 1962)

Liam Neeson - attore inglese (7 Giugno 1952)

Per rimanere aggiornato anche sulle previsioni in amore, fortuna e lavoro del tuo segno zodiacale, non perdere l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox.