Almanacco | Sabato 7 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 7 Maggio è il 127° giorno del calendario gregoriano. Mancano 238 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Flavia Domitilla

Acqua di maggio è come la parola di un saggio

1898 - Moti di Milano: il generale Bava Beccaris ordina all'esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l'aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il governo, oltre 300 secondo l'opposizione

1915 - Il ministro degli esteri Sidney Sonnino informa il Consiglio dei ministri dell'impegno preso con l'Intesa: il Patto di Londra firmato undici giorni prima

1937 - Guerra civile spagnola: la Legione Condor nazista, equipaggiata con dei biplani Heinkel He 51, arriva in Spagna per aiutare le forze di Francisco Franco

1946 - Viene fondata la Tokyo Telecommunications Engineering (in seguito ribattezzata Sony), con 20 dipendenti

1952 - Geoffrey W.A. Dummer pubblica il concetto di circuito integrato, la base di tutti i computer moderni

1960 - Guerra fredda: Crisi degli U-2 - il premier sovietico Nikita Khruš??v annuncia che la sua nazione tiene prigioniero Gary Powers, il pilota statunitense abbattuto sui cieli sovietici con il suo U-2

1984 - Si verifica la prima delle due scosse principali del terremoto dell'Italia centro-meridionale (la seconda avverrà quattro giorni dopo), con danni e vittime in Abruzzo, Lazio e Molise

1998 - La Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la DaimlerChrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia

1999 - Guerra del Kosovo: in Jugoslavia, durante l'Operazione Allied Force, tre diplomatici cinesi vengono uccisi e altri 20 feriti, quando un aereo della NATO bombarda per errore l'ambasciata cinese a Belgrado

2020 - Una fuga di gas da un impianto chimico, probabilmente dovuto a una cattiva gestione e alla scarsa manutenzione, provoca tredici morti a Visakhapatnam, nell'Andhra Pradesh