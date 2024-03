Almanacco | Giovedì 7 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Giovedì 7 Marzo è il 67° giorno del calendario gregoriano. Mancano 299 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Tommaso

Proverbio di Marzo

A Sant Tomâs il frêt al va in pâs

Accadde oggi

1912 – Roald Amundsen annuncia la scoperta del Polo sud

1936 – In violazione del Patto di Locarno e del Trattato di Versailles, La Germania rioccupa la Renania

1947 – Il Kuomintang e il Partito Comunista Cinese riprendono la Guerra civile cinese

1965 - Entra in vigore, in Italia, la istruzione ecumenica Sacrosanctum Concilium, che autorizza l'uso della lingua italiana in diverse parti della messa.

1968 – Guerra del Vietnam: inizia la prima battaglia di Saigon.

1973 – Viene scoperta la cometa Kohoutek.

1985 – Pubblicazione del singolo We Are the World, su iniziativa di Michael Jackson per raccogliere fondi per la carestia in Etiopia.

1988 – La Colombia diventa un membro della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie.

1996 – Viene formato il primo parlamento palestinese democraticamente eletto.

2002 – Apertura dei VIII Giochi paralimpici invernali a Salt Lake City, USA.

2004 – In Portogallo, esattamente 47 anni dopo l'inizio delle trasmissioni televisive ufficiali, viene decretata la fusione tra la RDP e il gestore della televisione portoghese dando vita alla Rádio e Televisão de Portugal (RTP)

2008 – In Spagna a Mondragòn il gruppo terroristico ETA uccide l'ex-consigliere comunale socialista Isaías Carrasco.

2013 - In Corea del Nord il leader nordcoreano Kim Jong-un minaccia di bombardare con armi nucleari la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

Compleanni

Alessandro Greco - conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano (7 Marzo 1972)

Eleonora Di Miele - attrice, conduttrice televisiva, ballerina e cantante italiana (7 Marzo 1979)

Francesca Rettondini - attrice e conduttrice televisiva italiana (7 Marzo 1971)

Valeria Rossi - cantautrice italiana (7 Marzo 1969)

