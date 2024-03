Almanacco | Venerdì 8 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Venerdì 8 Marzo è il 68° giorno del calendario gregoriano. Mancano 298 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Giovanni di Dio

Proverbio di Marzo

Marzo ventoso, frutteto maestoso

Accadde oggi

1908 – In questa data, secondo una diffusa credenza, vi sarebbe stato l'incendio nella fabbrica di New York nel quale morirono 129 operaie donne, e che avrebbe quindi dato origine alla Giornata internazionale della donna.

1920 – Il parlamento del Consiglio nazionale siriano dichiara l'indipendenza della Siria

1925 – Italia: viene assegnato all'Hockey Club Milano il primo scudetto dell'hockey su ghiaccio

1935 – Hachikō, cane di razza Akita, famoso in Giappone per la sua fedeltà e lealtà, muore di filariasi all'età di 12 anni, dopo aver atteso ininterrottamente il ritorno del padrone per ben 10 anni

1936 – La prima gara per automobili di serie si tiene a Daytona Beach, in Florida

1961 – Max Conrad circumnaviga la Terra in otto giorni, 18 ore e 49 minuti, stabilendo un nuovo record

1964 – Mario Napoli, nel corso della campagna di scavi ad Elea-Velia, scopre la cosiddetta Porta Rosa, il più antico esempio di arco a tutto sesto in Italia

1965 – Il primo contingente di 3.500 Marines sbarca in Vietnam del Sud: inizia la Guerra del Vietnam

1971 – Joe Frazier sconfigge Muhammad Ali nel primo di tre incontri epici. Frazier difende il titolo mondiale dei pesi massimi in un Madison Square Garden gremito di stelle

1987 – Viene registrato l'ultimo episodio della famosissima serie televisiva statunitense A-Team

2014 – Scomparsa del volo Malaysia Airlines 370 con a bordo 239 persone

2017 – L'arco naturale Finestra Azzurra sull'Isola di Gozo a Malta crolla a causa di una forte tempesta

2021 – Il giudice del tribunale supremo federale Edson Fachin annulla tutte le condanne a carico dell'ex presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, ripristinandone i diritti politici

Compleanni

Antonio Venditti - detto Antonello, cantautore italiano. E' fra i più popolari della cosiddetta Scuola Romana. Dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore e d'impegno sociale (8 Marzo 1949)

Claudio Castrogiovanni - attore italiano (8 Marzo 1969)

Giorgia Surina - attrice e conduttrice televisiva italiana (8 Marzo 1975)

Kristinia DeBarge - cantautrice statunitense (8 Marzo 1990)

