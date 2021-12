Almanacco | Giovedì 9 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 9 Dicembre è il 343° giorno del calendario gregoriano, mancano 22 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Siro di Pavia

Proverbio di Dicembre

Seminare decembrino vale meno d'un quattrino

Accadde oggi

1888 – Herman Hollerith installa la sua apparecchiatura di calcolo nel Dipartimento della guerra degli Stati Uniti

1922 – Gabriel Narutowicz viene eletto primo presidente della Polonia

1946 – A Norimberga comincia il processo contro 23 ex-medici che operarono nei campi di concentramento accusati di crimini contro l'umanità

1950 – Harry Gold viene condannato a trent'anni di carcere per aver sottratto segreti nucleari agli USA in favore dell'Unione Sovietica

1959 – Viene ritrovata la tomba de L'Atleta di Taranto

1963 – Zanzibar ottiene l'indipendenza

1979 – L'Organizzazione mondiale della sanità annuncia la scomparsa del vaiolo; l'ultimo caso era stato registrato due anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa da molti Paesi negli anni settanta. Riserve del virus sono conservate in due laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli USA

1980 – A Palermo nasce il primo circolo Arcigay

1981 – L'attore pornografico John Holmes viene accusato per gli omicidi di Wonderland Avenue

1982 – Norman Mayer minaccia di far esplodere il Monumento a Washington, prima di essere ucciso dal Corpo di polizia forestale degli Stati Uniti

1987 – Inizia la prima intifada nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania

1990 - Battendo l'Olimpia Asunción per 3-0, il Milan vince per la terza volta la Coppa Intercontinentale.

1992 - Viene annunciata la separazione tra Carlo, principe del Galles e Diana, principessa del Galles

2006 - Incendio a Mosca in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti. Le vittime, tutte donne, sono 45. Si tratta della più grave tragedia provocata da un incendio nella capitale sovietica dal 1977 quando un rogo all'Hotel Rossija, nel centro della città, provocò 42 morti e 50 feriti

2007 – Argentina, Brasile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay e Venezuela firmano l'atto costitutivo della Banca del Sud

Nati

Bianca Maria Berlinguer - giornalista del TG3 (9 Dicembre 1959)

Daniele Interrante - personaggio televisivo e modello italiano (9 Dicembre 1980)

Marco Bellavia - attore, conduttore televisivo e autore italiano (9 Dicembre 1964)

Judith Olivia Dench - attrice teatrale e attrice cinematografica britannica (9 Dicembre 1934)

Moustafa Palazli - attore inglese (9 Dicembre 1990)

