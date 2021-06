Almanacco | Mercoledì 9 Giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 9 Giugno è il 160° giorno del calendario gregoriano, mancano 205 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santi Primo e Feliciano martiri

Proverbio di Giugno

Jugn al puarte cuantitât, Setembar cualitât

Accadde Oggi

1311 – La Maestà di Duccio di Buoninsegna viene accompagnata in processione lungo le vie di Siena ed installata sull'altare del Duomo

1448 – Alfonso V, raggiunta la maggiore età, assume i pieni poteri di re del Portogallo

1456 – XXIII passaggio noto della Cometa di Halley al perielio

1534 – Jacques Cartier è il primo europeo a scoprire il fiume San Lorenzo

1588 – Posa della prima pietra del nuovo Ponte di Rialto a Venezia

1805 – La Repubblica Ligure viene annessa all'Impero francese di Napoleone Bonaparte

1889 – Si inaugura a Roma, in Campo de' fiori, il monumento a Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari

1934 – Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney La gallinella saggia (The wise little hen)

1951 – Prima rappresentazione (postuma) dell'Orfeo ed Euridice di Joseph Haydn al Teatro della Pergola di Firenze

1958 – Fido (n. 1941), cane meticcio di Luco del Mugello (nel comune di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze), muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 anni alla fermata dell'autobus per attendere invano il ritorno del padrone, perito nel 1943 durante un bombardamento aereo

1990 – Un negoziante di dischi di Fort Lauderdale (Florida) viene arrestato per aver venduto As Nasty As They Wanna Be dei 2 Live Crew

1999 – Guerra del Kosovo: la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO firmano un trattato di pace

2005 – Eduardo Rodríguez Veltzé diventa nuovo presidente della Bolivia

2007 – Visita in Italia del presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush che incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI; per l'evento scendono in piazza a Roma i movimenti pacifisti con un corteo di circa 200.000 persone.

Nati

John Christopher Depp - in arte Johnny Depp e' un attore, regista, musicista, produttore cinematografico statunitense (9 Giugno 1963)

Adamo Angelo Ruggiero - attore canadese (9 Giugno 1986)

Debora Salvalaggio - modella, showgirl e attrice italiana (9 Giugno 1985)

Mario Donatone - attore italiano. Nella serie Classe Di Ferro ha interpretato Il Salumiere Mario Rivelli (9 Giugno 1933)

Natalie Portman - Nel 1994 ha debuttato sul grande schermo nel film 'Le' on' di Luc Besson, e in seguito ha selezionato accuratamente le proposte cinematografiche. Altri ruoli interpretati: 'La mia adorabile nemica', di Wayne Wang, al fianco di Susan Sarandon e il primo episodio della saga di 'Guerre Stellari' diretto da George Lucas. Ha vinto il Golden Globe Awards del 2005 come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione in 'Closer' del regista Mike Nichols (9 Giugno 1981)

Pier Paolo Capponi - attore italiano (9 Giugno 1938)

