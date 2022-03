Almanacco | Mercoledì 9 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Mercoledì 9 Marzo è il 68° giorno del calendario gregoriano. Mancano 297 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Francesca Romana

1842 – Trionfo al Teatro alla Scala di Milano per la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi

1902 – Viene fondata la squadra del Vicenza Calcio

1908 – Nasce il Football Club Internazionale Milano, fondato da 44 soci dissidenti del Milan

1916 – Pancho Villa guida 500 messicani contro la città di Columbus, nel Nuovo Messico, facendo 17 vittime

1931 – Ernst Ruska, Premio Nobel per la fisica nel 1986, sperimenta il primo microscopio elettronico

1953 - A Mosca si svolgono i funerali di Stalin

1955 – Presentata per la prima volta al pubblico, a Ginevra, quella che diventerà una delle icone del boom economico italiano del dopoguerra, la Fiat 600

1959 – Debutta la bambola Barbie

1964 – La prima Ford Mustang esce dalla catena di montaggio della Ford

1967 – Svetlana Alliluyeva, figlia di Iosif Stalin, chiede asilo politico agli Stati Uniti

1976 – In Val di Fiemme la cabina della funivia del Cermis con 43 persone a bordo cade, a causa della rottura della fune, in località Maso Teta – 42 morti

1979 – La mafia assassina Michele Reina, segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana

1986 – Sommozzatori della marina militare statunitense ritrovano il compartimento dell'equipaggio dello Space Shuttle Challenger, fondamentalmente intatto ma pesantemente danneggiato. I corpi di tutti e sette gli astronauti sono ancora al suo interno

1989 – Bancarotta della Eastern Air Lines

2002 – Courmayeur–Italia/Chamonix–Francia: Dopo 3 anni di lunghi lavori riapre il Traforo del Monte Bianco, rimasto chiuso dal 24 marzo 1999 a causa del grave incendio che causò quasi 40 vittime.

2011 – Lo Space Shuttle Discovery, effettua il suo ultimo atterraggio dopo aver compiuto 39 voli

2016 – AlphaGo contro Lee Sedol: AlphaGo è il primo software per giocare a go in grado di vincere contro un campione umano (il coreano Lee Sedol), senza handicap e su un tavoliere di dimensioni normali.