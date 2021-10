Almanacco | Sabato 9 Ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Sabato 9 Ottobre è il 282° giorno del calendario gregoriano, mancano 83 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Gorgonio

Proverbio di Ottobre

Se piove per S. Gorgonio, tutto ottobre è un demonio

Accadde Oggi

1888 – Il Monumento a Washington viene aperto al pubblico

1900 – Le Isole Cook entrano a far parte dei domini del Regno Unito

1911 – Un'esplosione accidentale innesca la rivolta di Wuchang contro la monarchia cinese

1963 - Disastro del Vajont: nell'Italia nord-orientale, 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della Diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle

1967 – Il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia

1969 – A Chicago, la Guardia Nazionale viene chiamata a controllare la folla, mentre continuano le dimostrazioni legate al processo degli Otto di Chicago (processo iniziato il 24 settembre)

1970 – In Cambogia viene proclamata la Repubblica Khmer

1980 – Papa Giovanni Paolo II riceve in visita privata il Dalai Lama Tenzin Gyatso

1981 – Il presidente François Mitterrand abolisce la pena di morte in Francia

1986 – The Phantom of the Opera debutta il 9 ottobre del 1986 all'Her Majesty's Theatre, nel West End londinese

1994 – Viene creato a Darmstadt l'elemento 110

2006 – Primo test atomico della Corea del Nord, sebbene i dati rilevati lascino seri dubbi sul fatto che si tratti di una vera esplosione nucleare

2010 – Afghanistan, muoiono 4 alpini della Brigata alpina "Julia" durante la scorta ad un convoglio, viene ridiscusso il ruolo italiano nella Guerra in Afghanistan

2012 – Malala Yousafzai è stata gravemente colpita alla testa da talebani armati

2019 – La Turchia inizia la sua offensiva militare nel nord-est della Siria

Nati

John Winston Lennon - e' stato un musicista, cantante, poeta, attivista e attore britannico. Dal 1962 al 1970 e' stato compositore e cantante del gruppo musicale dei Beatles, dei quali, in coppia con Paul McCartney, ha composto anche la maggior parte delle canzoni (9 Ottobre 1940)

Caparezza - nome d'arte di Michele Salvemini, cantautore e rapper italiano (9 Ottobre 1973)

Andrea Sartoretti - attore statunitense naturalizzato italiano (9 Ottobre 1971)

Eddie Guerrero - uno dei piu' famosi atleti di Wrestling, e' stato trovato senza vita nella sua stanza di hotel il 14 Novembre 2005 (9 Ottobre 1968)

Ottavia Piccolo - doppiatrice e attrice italiana di cinema e teatro (9 Ottobre 1949)

