Almanacco | Giovedì 9 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Giovedì 9 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Elvis Presley appare per la prima volta al The Ed Sullivan Show, con 23 226 giorni di regno Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria; il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno