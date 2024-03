Almanacco | Venerdì 22 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Venerdì 22 Marzo è l'82° giorno del calendario gregoriano. Mancano 284 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santa Lea di Roma

Proverbio di Marzo

Quando Marzo va secco, il gran fa cesto e il lin capecchio

Accadde oggi

1941 - Africa Orientale Italiana (Abissinia): la città di Harar, a ovest di Giggigà, viene dichiarata città aperta dagli italiani

1959 – Italia: incidente sulla diga del Lago di Pontesei, anticipazione del Disastro del Vajont

1963 - Viene pubblicato in Gran Bretagna il primo album dei Beatles, Please Please Me

1975 – Stati Uniti: incendio in un reattore nucleare della centrale di Decatur (Alabama)

1994 – Italia: esce il primo numero del quotidiano La Voce, diretto da Indro Montanelli, vendendo 450 000 copie in poche ore

1995 – Russia: Il cosmonauta Valeri V. Polyakov stabilisce il record di 438 giorni di permanenza nello spazio

2016 – Bruxelles: un attentato terroristico colpisce la capitale del Belgio, con un bilancio di 35 morti e 340 feriti.

2017 – Londra: un attentato terroristico colpisce la capitale del Regno Unito, con un bilancio di 6 morti e 50 feriti.

Compleanni

Anja Kling - attrice tedesca (22 Marzo 1970)

Giorgia Bongianni - attrice italiana (22 Marzo 1974)

Lena Olin - all'anagrafe Lena Maria Jonna Olin, attrice svedese (22 Marzo 1955)

Jose' Maria Monje - meglio conosciuto come Pepe Monje, attore argentino noto per avere interpretato Diego Miraflores nella serie televisiva Incorreggibili (22 Marzo 1967)

