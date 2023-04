Almanacco | Lunedì 1 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 1 maggio è il 121° giorno del calendario gregoriano. Mancano 244 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Geremia

Acqua di maggio è come la parola di un saggio

1931 – USA: viene inaugurato a New York l'Empire State Building

1941 – A New York, prima del film Quarto potere (Citizen Kane) di Orson Welles.

1947 – Nella Strage di Portella della Ginestra vengono assassinate 11 persone (2 bambini e 9 adulti) e 27 sono ferite

1956 – Il vaccino antipoliomelite sviluppato da Jonas Salk (v. 26 marzo 1953), viene reso disponibile al pubblico

1967 – Elvis Presley e Priscilla Beaulieu si sposano

1978 – Il giapponese Naomi Uemura, viaggiando in slitta, diventa la prima persona a raggiungere in solitaria il Polo nord

1983 – A San Juan Edwin "El Chapo" Rosario vince il titolo vacante della WBC, categoria pesi leggeri, battendo Jose Luis Ramirez ai punti in 12 round. Diviene così il 14º campione del mondo di pugilato

1994 – Il pilota di Formula 1, Ayrton Senna muore durante il Gran Premio di San Marino

1995 – Pesanti attacchi serbi su Sarajevo e, per ritorsione, attacchi aerei della NATO su depositi di munizioni serbi.

2004 – Unione europea: entrano a farne parte dieci nuovi paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

2009 - In Svezia i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono legali a partire da questa data: essi saranno celebrati anche dalla Chiesa luterana svedese, come già avviene in Norvegia.

2011 – Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato.

2015 – In Italia viene inaugurata l'Esposizione universale di Milano