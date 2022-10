Almanacco | Lunedì 1 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Martedì 1 Novembre è il 305° giorno del calendario gregoriano, mancano 60 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Tutti i Santi

Proverbio di Novembre

Per Ognissanti mantello e guanti

Accadde Oggi

1922 – L'Impero ottomano viene abolito e il suo ultimo sultano, Mehmet VI, abdica

1950 – I nazionalisti portoricani Griselio Torresola e Oscar Collazo tentano di assassinare il presidente statunitense Harry S. Truman

1962 - Esce in Italia il primo numero di Diabolik

1964 – Inaugurazione della prima linea della Metropolitana di Milano

1973 – Scandalo Watergate: Leon Jaworski viene nominato nuovo procuratore speciale del Watergate.

1985 – La Lancia Delta S4 ottiene l'omologazione per competere nel Campionato del mondo rally.

1994 - George Lucas abbandona le attività quotidiane della sua industria cinematografica per iniziare un anno sabbatico (in questo periodo scriverà il prequel in tre episodi di Guerre stellari)

1998 – Viene istituita la Corte europea dei diritti dell'uomo

2011 – L'italiano Mario Draghi succede a Jean-Claude Trichet e diviene il terzo presidente della Banca centrale europea.

2013 – Un agente fuori servizio apre il fuoco all'Aeroporto Internazionale di Los Angeles uccidendo un agente della sicurezza e ferendo 7 persone

2019 – Christine Lagarde succede a Mario Draghi e diviene il quarto presidente della Banca Centrale Europea

Compleanni

Antonella Elia - attrice e showgirl italiana (1 Novembre 1963)

Giorgio Gherarducci - conduttore radiofonico italiano, famoso per essere uno dei tre componenti della Gialappa's Band, insieme a Marco Santin e Carlo Taranto (1 Novembre 1963)

Raffaele Arena - conosciuto come Lello, cabarettista e attore teatrale italiano (1 Novembre 1953)

Valeria Cavalli - attrice e modella italiana (1 Novembre 1959)

